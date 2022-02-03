За минувшие сутки спасатели два раза оказывали помощь водителям.

2 февраля в 13:28 спасателям поступил вызов о том, что водителю грузового автомобиля Renault нужна помощь. Автомобиль застрял на скользком участке дороги по улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Спасатели помогли отбуксировать грузовик на безопасный участок дороги. \

В 20:08 поступило еще одно сообщение. Грузовой автомобиль застрял на улице Клочковской. Автомобилем повышенной проходимости спасатели вытащили автомобиль «Volvo» на расчищенную дорогу.

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