За минувшие сутки спасатели два раза оказывали помощь водителям.

2 февраля в 13:28 спасателям поступил вызов о том, что водителю грузового автомобиля Renault нужна помощь. Автомобиль застрял на скользком участке дороги по улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Спасатели помогли отбуксировать грузовик на безопасный участок дороги. \В 20:08 поступило еще одно сообщение. Грузовой автомобиль застрял на улице Клочковской. Автомобилем повышенной проходимости спасатели вытащили автомобиль «Volvo» на расчищенную дорогу.