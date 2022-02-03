Авария произошла на трамвайных путях.

ДТП произошло 3 февраля около 08:10 на улице Гольдберговская, 30. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099 и автомобилем Mitsubishi. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Напомним, в Харькове из-за поломки остановилось движение трамваев.

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