Авария произошла на трамвайных путях.ДТП произошло 3 февраля около 08:10 на улице Гольдберговская, 30. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099 и автомобилем Mitsubishi. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
В результате аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
Напомним, в Харькове из-за поломки остановилось движение трамваев.