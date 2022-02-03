Причина возникновения пожара устанавливается.3 февраля в 07:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Слатино. На место пожара направили два оперативных отделения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
По прибытию на место спасателей оказалось, что горела крыша жилого дома на площади 5 квадратных метров и пристройка к жилому дому на площади 15 квадратных метров.
В 08:56 пожар удалось полностью ликвидировать.
Напомним, в Харькове горела нежилая постройка.