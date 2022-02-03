Причина возникновения пожара устанавливается.

3 февраля в 07:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Слатино. На место пожара направили два оперативных отделения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

По прибытию на место спасателей оказалось, что горела крыша жилого дома на площади 5 квадратных метров и пристройка к жилому дому на площади 15 квадратных метров.

В 08:56 пожар удалось полностью ликвидировать.

Напомним, в Харькове горела нежилая постройка.

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