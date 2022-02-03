Парень оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у родных. Тело направили в ХОБСМЭ для установления причины смерти.

2 февраля в 6:18 при обходе к дежурному младшему инспектору поступил вызов из одной из камер СИЗО. Сообщалось, что 17-летний парень совершил самоубийство, он повесился на простыне, закрепив ее на внутренней решетке окна. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.На место прибыл дежурный фельдшер, также вызвали бригаду скорой помощи. В 6:35 медики констатировали смерть заключенного. В камере парень находился с тремя несовершеннолетними, двоим по 17 лет, одному - 16.В ходе предварительного осмотра труппа судебно-медицинский эксперт не обнаружил телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. Труп направлен на экспертизу.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.Также открыто уголовное производство по проверке действий должностных лиц ГУ «Харьковский следственный изолятор» по ч. 2 ст. 367 УКУ (небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей).В прокуратуре уточнили, что в июле 2020 года приговором Лозовского районного суда парня признали виновным в совершении кражи. На основании ст. ст. 75, 104 УКУ он освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.Во время испытательного срока парень снова совершил уголовные правонарушения. Он обвинялся по статье "грабеж, кража, мошенничество". В СИЗО находился с 29 апреля 2021 года.