Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Немышлянской окружной прокуратурой во Фрунзенский районный суд направлен обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту уклонения от отбывания наказания. ОБ этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.В ноябре 2019 года мужчина, управляя автомобилем ГАЗ ехал со стороны Старого Салтова в сторону Волчанска со скоростью около 70 км/ч. Мужчина не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление автомобилем, чем нарушил правила дорожного движения Украины. В результате столкнулся с автомобилем Suzuki SX-4.В результате столкновения водитель Suzuki SX-4 получил телесные повреждения средней тяжести, а пассажирка погибла на месте.Приговором суда от 17 мая 2021 мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. В согласовании со ст. 75 УК Украины, мужчина освобожден от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком три года.15 июля 2021 года, в период испытательного срока, осужденный, управляя автомобилем ГАЗ, был остановлен инспектором патрульной полиции возле поселка Чутово Полтавской области из-за неисправности автомобиля. Патрульный вынес постановление по ст. 125 КУоАП о наложении административного взыскания в виде предупреждения.Учитывая, что мужчина совершил уголовное правонарушение во время испытательного срока, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.