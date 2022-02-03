Женщина вывезла из собственной квартиры 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости.

В конце января года правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их родственницы преклонных лет. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Полицейские установили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине. Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связи с семьей, злоумышленница вывезла старушку из квартиры в другое место и готовила документы для продажи недвижимости.2 февраля полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно скрывала пенсионерку. 53-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.Решается вопрос об извещении ей о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.