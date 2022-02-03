Официальное открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, нести флаг Украины во время торжественной церемонии открытия Олимпиады доверили олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко и серебряному призеру Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александре Назаровой.«Еще в Пхенчхане-2018 я стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. Поэтому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной», - отметила Александра Назарова.Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Украину на Олимпиаде-2022 будут представлять 45 спортсменов, среди которых - четыре харьковчанина: Руслан Перехода (лыжные гонки), Александра Назарова и Максим Никитин (фигурное катание) и Ульяна Дуброва (шорт-трек).