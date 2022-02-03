В ведомстве заявили, что право пользования земельным участком под здание супермаркета не оформлено.

Установлено, что на основании передаточного акта в октябре 2020 совместное украинско-американское предприятие получило от одного из частных обществ нежилое здание, расположенное в районе станции метро Киевская. Сейчвс здание, в котором находится супермаркет, принадлежит на праве частной собственности предприятию.В то же время право пользования земельным участком площадью больше одного гектара, на котором размещается здание, до настоящего времени не оформлено и не зарегистрировано. Таким образом, предприятие использует указанный земельный участок безвозмездно вопреки ст.ст. 125, 126 Земельного кодекса Украины.Указанные нарушения стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд. Ведомство требует взыскать почти 3,5 млн грн за пользование земельным участком.Судом открыто производство по делу.