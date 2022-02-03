В Раде передумали голосовать за законопроект, предусматривающий снижение штрафов для предпринимателей за неприменение РРО, рассмотрение которого планировалось в парламенте 1 февраля.

Этот вопрос решили «пропихнуть» иным путем. Однако такой подход проблему не решает – предприниматели уже анонсировали очередные акции протеста.1 февраля Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект №6561, инициированный Комитетом налоговой и таможенной политики, который предусматривает снижение размера штрафов в десять раз для физлиц-предпринимателей за неиспользование РРО в январе 2022 года, если они установят кассовый аппарат до 1 апреля. Однако вопрос был снят с рассмотрения.По словам председателя парламента Руслана Стефанчука, законопроект, связанный с отсрочкой штрафов за неустановку РРО для добросовестных ФЛП, слишком политизирован.– А потому, насколько я информирован, было решено, что соответствующую правку просто внесут в какой-то законопроект, который будет подаваться ко второму чтению, и таким образом данный вопрос будет решен. То обещание, которое было сделано, – все добросовестные будут поддержаны. Просто мы сейчас ищем форму, – добавил политик.Предприниматели против такого урегулирования вопроса с установкой РРО, которое предусмотрено в упомянутом законопроекте. Они настаивают на комплексном решении вопроса.– Для обычного ФЛП есть четкое понимание, что инициатива Комитета налоговой и таможенной политики, которая выборочно снижает штрафы для предпринимателей, не решает проблему комплексно. Это точечный подход, – делится с «Вечерним Харьковом» глава общественной организации «ФОП разом UA» Алексей Дидул. – Это просто промоакция по продаже кассовых аппаратов: «Установи до 1 апреля кассовый аппарат – получи скидку 90% на штрафы». Где это видано? Что это за подход к предпринимателям? Кем они нас вообще считают?Представители провластного большинства собирались протащить свой законопроект №6561 как первоочередной. Но в парламент были поданы альтернативные проекты, в которых предлагалось отменить штрафы для всех до конца года.– Мы считаем, что это правильный подход, он не разделяет предпринимательское сообщество и дает возможность за этот год либо адаптироваться к регистраторам расчетных операций, либо написать комплексный сбалансированный компромиссный законопроект, который позволил бы реальный сектор микробизнеса – рынки, МАФы, мелкие магазинчики – отделить от сетей и оптимизаторов, – говорит глава общественной организации «ФОП разом UA» Алексей Дидул. – Тогда как инициатива главы Комитета налоговой и таможенной политики господина Гетмацева – даже не полумера, а какая-то четверть-мера.Однако «Слугу народа», по словам Алексея Дидула, не устроил такой вариант – поскольку тогда законопроект №6561 пришлось бы рассматривать по обычной процедуре.– А потому они сняли его с голосования. А чтобы не было никаких альтернативных законопроектов, решили просто всунуть его положения в другой закон, который касается Налогового кодекса и подается ко второму чтению, – рассказывает Алексей Дидул. – То есть они опять делают то, что сами считают нужным – не будет никакой альтернативы, не будет рассмотрения в комитете.Между тем, как отмечает Алексей Дидул, уже есть готовый законопроект, инициированный Советом малого предпринимательства при президенте, который решает проблему с установкой РРО комплексно.– Я вхожу в рабочую группу. Мы год работали над этим документом. Заместитель главы фракции «Слуги народа» в Верховной Раде господин Мотовиловец под протокол обещал нам его зарегистрировать до 5 октября 2021 года. Сегодня уже 1 февраля 2022-го.... Говоря простыми словами, нас просто «кинули», – отмечает активист.Предприниматели собираются снова выходить на акции прямого действия, акции неповиновения.– Они уже проанонсированы, – говорит Алексей Дидул. – По всем регионам Украины 7 февраля возле областных государственных администраций пройдут акции протеста. Затем 15 февраля будет всеукраинская акция. Ведь проблема не решена. То, что делает сейчас власть, это просто очковтирательство.