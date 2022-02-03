В прокуратуре прокомментировали задержание женщины, которая насильно удерживала пенсионерку и пыталась завладеть ее квартирой.

Как ранее сообщало издание Вечерний Харьков , в конце прошлого года правоохранители получили информацию о том, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их 74-летней родственницы.Полицейские установили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине. Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связи с семьей, злоумышленница вывезла старушку из квартиры в другое место и готовила документы для продажи недвижимости.2 февраля полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно скрывала пенсионерку. 53-летняя женщина задержана и решается вопрос о сообщении ей о подозрении по статьям за незаконное лишение свободы и мошенничество.Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.