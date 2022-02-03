Мужчина нанес ущерб государству в размере почти 17 миллионов гривен.

Как сообщили в полиции, 65-летний житель города Южное, который с 1996 года является владельцем одного из фермерских хозяйств, без разрешения осуществлял незаконную добычу строительного песка на собственном земельном участке общей площадью более 8,5 тысячи гектаров, расположенного в поселке Буды.Незаконным бизнесом мужчина занимался по предварительному сговору с неустановленными лицами.2 февраля следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.