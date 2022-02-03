Харьковчан обяжут до марта создать ОСМД или выбрать управляющего – соответствующий законопроект уже принял в первом чтении в Верховной Раде. Какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов?

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» №6103.– Согласно нормам нового документа, жильцы многоквартирных домов должны до 1 марта 2022 года определиться с формой управления своего дома – либо создать ОСМД, либо выбрать управителя или управляющую компанию. Если они этого не сделают, управитель будет назначен органами местного самоуправления по результатам конкурса, – объяснил «Вечернему Харькову» глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. –То есть жители многоэтажек в украинских городах и поселках должны определиться с формой управления домом до марта.Подобная норма не нова для украинцев. Олег Попенко напомнил, что в Украине еще с 1 июня 2016 года действует Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» №417, согласно которому жильцы квартир должны были создать ОСМД или выбрать управителя, иначе его назначит мэрия на конкурсной основе. Однако четкие сроки проведения конкурса в этом законе установлены не были.Вместе с тем 9 ноября 2017 года ВР приняла Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» № 2189, который в части регулирования услуг по управлению многоквартирным домом был введен в действие с 10 июня 2018 года. Там была предусмотрена отдельная норма о том, что орган местного самоуправления обязан объявить и провести конкурс в трехмесячный срок со дня получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего. В то же время, изменения в закон №417 внесены не были.1 мая 2021 года вступил в силу Закон Украины №1060-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», которым установлен предельный срок проведения конкурса по назначению управляющего многоквартирного – до 1 мая 2021 года. Однако временной промежуток для проведения конкурсов потерян.На протяжении шести лет (после принятия закона №417 ) в большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – почти в трети из них до сиз пор не создано ОСМД, не выбран управляющий, отмечают авторы нового законопроекта. По мнению же Олега Попенко, новации в управлении многоквартирным домом тормозились, поскольку в них совершенно не заинтересованы местные власти.– Не проводились конкурсы. Местной власти это было неинтересно, она тормозила процесс, потому что через коммунальные жэки фактически управляет в этих домах, – говорит эксперт. – Насколько это выгодно жителям, трудно сказать. В принципе, иметь возможность выбора – всегда хорошо. Жильцам предоставляется право самим выбрать форму управления домом, самим определиться с управителем. Есть надежда, что повысится качество обслуживания и так далее. А если они этого не сделают, то получат управляющего, назначенного в результате конкурса, проведенного местной властью. И не факт, что это не будет какая-то коммунальная структура типа жэка.По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2021 было зарегистрировано 37 435 ОСМД. В течение 2021 года зарегистрировано 2 082 новых объединения совладельцев.