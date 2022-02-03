C продажи недвижимости харьковчанам теперь придется заплатить еще один налог – с 1 января вступил в силу закон о налоговой реформе. Какие особенности он принес по части сделок с недвижимостью и как расценивают новацию риелторы, выяснял «Вечерний Харьков».

Каких видов недвижимости касается налог

На что рассчитывали авторы закона

Рост курса валют не учитывается

Закон требует серьезной доработки

С нового года вступил в силу налоговый закон №5600, который предусматривает, в частности, изменение правил налогообложения сделок с недвижимостью.– До принятия закона формула налога была такова: первая продажа – 0% с общей суммы продажи, вторая и все последующие продажи за год – 5% и военный сбор – 1,5%. Всего – 6,5%. Сегодня к данной формуле добавляется еще один налог: с третьей и всех последующих продаж – 18% плюс 1,5% военный сбор. Всего – 19,5 %, но внимание: не от общей суммы, а от прибыли, – объясняет новые законодательные нормы директор одного из агентств недвижимости Елена Манжос.По словам эксперта, налог касается следующих видов недвижимости: квартира или ее часть; дом или его часть; комната; садовый дом и хозяйственные постройки, а также земля под ними; гараж; земельный участок.От налогообложения освобождается бесплатное получение гражданами участков из земель государственной или коммунальной собственности в пределах лимитов, установленных статьей 121 Земельного кодекса.При этом вторая продажа жилья за год по-прежнему облагается налогом по ставке 5%.Ставка 18% применяется при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год, а также первой и каждой последующей продаже жилья, находящегося во владении продавца менее трех лет.По мнению Елены Манжос, авторы закона, скорее всего, рассчитывали обязать платить налог инвесторов – то есть тех, для кого покупка и перепродажа недвижимости является бизнесом. Прежде всего это касается жилья на первичном рынке. Идея вполне здравая, считает она, но вот реализация, увы, хромает.– Дело в том, что основания для налога появляются тогда, когда происходит переход права собственности от одного владельца к другому. Само же право собственности появляется только после ввода дома в эксплуатацию. Инвесторы будут обходить данную налоговую нагрузку так же, как делали это ранее. На этапе котлована они покупают право собственности на ценные бумаги или просто бронируют у застройщика будущий объект недвижимости. И потом до сдачи объекта в эксплуатацию переуступают это право собственности другому покупателю. “Разумеется, по более высокой цене”, – говорит специалист.При этом закон не учитывает рост курса валют, тогда как цены вторичного рынка традиционно номинируются в долларах. Под раздачу попадут собственники, которые приобрели недвижимости до 2016 года, то есть до резкого роста курса доллара.– А теперь представьте ситуацию: десять лет назад человек купил квартиру за 250 тысяч гривен, в долларовом эквиваленте на тот период – за 31 250 долларов по курсу восемь гривен за один доллар. Сегодня по курсу эта квартира будет стоить около 890 тысяч гривен. То есть прибыль составит 640 тысяч гривен, а налог с нее – около 124,8 тысячи гривен, – приводит наглядный пример Елена Манжос.Так что продавцам придется как минимум тщательнее расставлять приоритеты: в каком порядке продавать и когда именно продавать, чтобы свести налоги к минимуму.– Конечно, на рынке не так много продавцов, осуществляющих три и более сделок в год. Однако, объективности ради, такие операции есть. Например, собственник в один календарный год в связи с переездом может продавать квартиру, дачу, гараж и земельный участок, – отмечает эксперт.В целом закон требует серьезной доработки по части реализации вышеупомянутых и многих других аспектов. Вместе с тем, в нем есть и позитивные решения.– Например, предполагается, что сумма налога может быть уменьшена на объем вложенных в объект недвижимости инвестиций, – замечает Елена Манжос. – Однако нигде четко не прописано, что именно будут учитывать как инвестицию, а также непонятно, какая инстанция в подобных случаях будет рассчитывать прибыль, с которой нужно уплатить налог.