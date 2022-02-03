На Харьковщине сотни преподавателей отстранили от работы из-за отсутствия прививок против ковида – согласно решению правительства с 1 февраля не допускаются к работе сотрудники администраций всех уровней, педагоги и медицинские работники.

Что будет с их стажем и зарплатой, положен ли им больничный и могут ли непривитых сотрудников уволить?С 31 января 2022 года вступил в силу приказ Минздрава №1624/37246 об обязательной вакцинации от коронавируса. Согласно документу сотрудники некоторых сфер отстраняются от работы без сохранения заработной платы, если они не привьются хотя бы одной дозой.Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в Харьковской области с понедельника отстранили от работы из-за отсутствия прививок более 300 человек.– Что касается сотрудников образования (педагогов и технического персонала), то не допустили к работе в школах 26 человек, в вузах – примерно 300 преподавателей, – уточнили в облгосадминистрации.В сфере образования из 90 290 сотрудников сертификат о полной вакцинации имеют 98% , или 88 053 человек. Отметка о первой прививке есть у 99% – 88 956 работников.Информация о количестве не допущенных к работе медицинских сотрудников пока уточняется. В то же время, по информации Департамента охраны здоровья, из 42 044 медицинских работников области у 82% (34 623) имеется полный курс прививок. Из них 99% (41 806) медиков получили одну вакцину.– Остается менее 1% – в основном технический персонал, который по личным убеждениям сейчас не вакцинирован, но отстранение этих людей никак не повлияет на оказание медицинской помощи в регионе, – считает глава облздрава Максим Хаустов.В Харькове, по информации вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, с понедельника отстранили от работы 14 педагогов в школах и 11 медработников – в больницах и поликлиниках.– Все остальные работают, потому что уровень вакцинации высокий, – отметила чиновник.Информацию относительно отстраненных от работы сотрудников коммунальных предприятий в мэрии не озвучивают.Напомним, согласно приказу Кабмина, в расширенный список граждан, для которых вакцинация от коронавируса стала обязательной, вошли работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций. Непривитые с 1 февраля отстраняются от работы.Как разъяснили в Госслужбе труда, работодателей предупредили о предстоящем отстранении от работы невакцинированных подчиненных еще 11 января. За это время они должны были информировать коллектив, что будет с теми, кто отказывается от вакцинации.– Отстранение от работы вполне правомерно и не идет вразрез с законодательством Украины, – утверждают в Гоструда. – Чтобы вернуться на работу, нужно либо вакцинироваться, либо иметь медицинскую справку об абсолютных противопоказаниях к вакцинации.Время вынужденного простоя работника не засчитывается ему в страховой стаж, и, естественно, зарплата за дни простоя также не начисляется. Больничные отстраненным работникам также не полагаются. А вот уволить отстраненного работника за то, что он отказывается от вакцинации, никто не имеет права.Работодатель несет ответственность за свои действия в отношении невакцинированного работника. Если он его не отстранил, то последствия для такого работодателя могут быть неприятными. За неподчинение приказу Минздрава работодателю грозит административная ответственность. При этом его не просто попеняют за неисполнительность, а накажут штрафом. Размеры штрафов – от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.