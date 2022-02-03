В Харькове двое людей напали на водителя маршрутного автобуса, избили его и наехали на мужчину автомобилем.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, на улице 12-го Апреля двое неизвестных устроили потасовку с 45-летним водителем маршрутного такси. Злоумышленники вышли из своего автомобиля, вытолкали мужчину из автобуса и избили его, после чего покинули место происшествия.Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.Работники патрульной полиции оперативно разыскали и остановили автомобиль с подозреваемыми на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе. Ими оказались 34-летний гражданин Украины и 51-летний гражданин другого государства, имеющий свидетельство на жительство в стране. На одежде мужчин были пятна крови.Следователями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчин будет установлена, им грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.