Вопрос: Племянница опрометчиво выскочила замуж. Молодые не прожили и двух лет, как уже надумали разводиться. Договорились мирно, общих детей у них нет, имущество не делят. Могут ли их развести через РАГС и в какой срок? Дело в том, что племяшка выезжает за границу и хочет решить вопрос с разводом как можно скорее. Может ли она развестись через РАГС без присутствия мужа?

отсутствие совместных несовершеннолетних детей;

обоюдное согласие супругов на расторжение брака.

совместное заявление супругов;

свидетельство о браке;

паспорт.

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, для развода через РАГС требуется соблюдение двух основных условий:В РАГС необходимо подать такие документы:Процедура оформления расторжения брачных отношений через органы ГРАГС занимает один месяц. Именно столько времени, в соответствии с ч. 2 ст. 106 Семейного кодекса Украины, отведено супругам для отзыва заявления. Если желание развестись за этот месяц не пропало, муж и жена в назначенный день обязаны явиться в РАГС для регистрации расторжения брака. При подтверждении намерений им выдается свидетельство о разводе.Отзыв заявления мужем или женой аннулирует возможность развода в РАГСе. Если один из супругов не согласен на развод и не хочет никуда идти, инициатор процесса должен обращаться в районный суд и подавать иск о прекращении брачных отношений (судебная процедура).Дата государственной регистрации расторжения брака может быть перенесена на другой день по письменной просьбе супругов, если они по уважительной причине не могут явиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния в установленный для них срок. Это регламентировано ч. 4 ст. 15 Закона Украины «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Но срок переноса расторжения брака не может превышать одного года со дня подачи заявления.Отсутствие из-за уважительной причины одного из супругов при подаче заявления на развод не является проблемой, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 106 Семейного кодекса второй супруг может подать заявление о разводе от имени жены или мужа. Для этого отсутствующему супругу необходимо самостоятельно заполнить свою часть заявления о регистрации расторжения брака и заверить ее у нотариуса. Если муж или жена заранее знает, что не сможет явиться в РАГС для оформления развода в назначенное время, при подаче заявления (или в течение месяца после этого) следует письменно уведомить орган госрегистрации актов гражданского состояния о возможности расторжения брака в отсутствие одного из супругов. Такой документ подается инспектору регистрационной службы.Подпись на письменном уведомлении должна быть нотариально удостоверена.