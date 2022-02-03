Вопрос: Племянница опрометчиво выскочила замуж. Молодые не прожили и двух лет, как уже надумали разводиться. Договорились мирно, общих детей у них нет, имущество не делят. Могут ли их развести через РАГС и в какой срок? Дело в том, что племяшка выезжает за границу и хочет решить вопрос с разводом как можно скорее. Может ли она развестись через РАГС без присутствия мужа?

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, для развода через РАГС требуется соблюдение двух основных условий:
  • отсутствие совместных несовершеннолетних детей;
  • обоюдное согласие супругов на расторжение брака.
В РАГС необходимо подать такие документы:
  • совместное заявление супругов;
  • свидетельство о браке;
  • паспорт.
Процедура оформления расторжения брачных отношений через органы ГРАГС занимает один месяц. Именно столько времени, в соответствии с ч. 2 ст. 106 Семейного кодекса Украины, отведено супругам для отзыва заявления. Если желание развестись за этот месяц не пропало, муж и жена в назначенный день обязаны явиться в РАГС для регистрации расторжения брака. При подтверждении намерений им выдается свидетельство о разводе.

Отзыв заявления мужем или женой аннулирует возможность развода в РАГСе. Если один из супругов не согласен на развод и не хочет никуда идти, инициатор процесса должен обращаться в районный суд и подавать иск о прекращении брачных отношений (судебная процедура).

Дата государственной регистрации расторжения брака может быть перенесена на другой день по письменной просьбе супругов, если они по уважительной причине не могут явиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния в установленный для них срок. Это регламентировано ч. 4 ст. 15 Закона Украины «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Но срок переноса расторжения брака не может превышать одного года со дня подачи заявления.

Отсутствие из-за уважительной причины одного из супругов при подаче заявления на развод не является проблемой, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 106 Семейного кодекса второй супруг может подать заявление о разводе от имени жены или мужа. Для этого отсутствующему супругу необходимо самостоятельно заполнить свою часть заявления о регистрации расторжения брака и заверить ее у нотариуса. Если муж или жена заранее знает, что не сможет явиться в РАГС для оформления развода в назначенное время, при подаче заявления (или в течение месяца после этого) следует письменно уведомить орган госрегистрации актов гражданского состояния о возможности расторжения брака в отсутствие одного из супругов. Такой документ подается инспектору регистрационной службы.

Подпись на письменном уведомлении должна быть нотариально удостоверена.

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