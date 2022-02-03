Мужчина был лишен права на вождение автомобиля, однако вопреки запрету сел за руль и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ноябре 2019 года водитель стал виновником аварии с другим автомобилем, пассажирка которого от полученных травм скончалась на месте ДТП. За это, в мае 2021 года, суд приговорил мужчину к условному наказанию сроком на три года и пятилетнему лишению права управлять автомобилем.Однако спустя несколько месяцев патрульные остановили автомобиль «ГАЗ», за рулем которого, несмотря на запрет, находился осужденный.Теперь, учитывая, что мужчина совершил уголовное правонарушение во время испытательного срока, ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.