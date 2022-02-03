Харьковские медики продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим в автомобильной аварии на окружной дороге, в результате которой погибли их родители.

Трехлетние двойняшки все еще находятся под наблюдением врачей: мальчик – в четвертой неотложке, девочка – в 17-й больнице.На днях мальчику, который пострадал больше, чем его сестра, сделали операцию на бедре, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, операция прошла довольно успешно, несмотря на проблемы ребенка нейрохиругического характера. Состояние мальчика – стабильное.– Была серьезная операция. Детские травматологи буквально по кусочкам собрали бедренную кость. Это дало возможность снять ребенка с вытяжения, он стал мобильным, его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Мальчик стал активнее, у него восстановилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он ест, разговаривает, смотрит мультики, – говорит вице-мэр.По ее словам, девочка лечится в городской больнице №17, ее состояние стабильное.Напомним, трагедия произошла 12 января на автодороге Киев – Харьков – Довжанское вблизи села Черкасская Лозовая. Выехав на встречную полосу движения, 34-летний водитель автомобиля Kia, протаранил автомобиль такси Toyota Camry, которым управлял 31-летний мужчина. В результате погибли оба водителя и пассажирка такси. В больницу с тяжелыми травмами доставлены двое трехлетних детей, которые были в такси, – мальчик и девочка. Как выяснилось, в такси ехала семья, дети остались сиротами.