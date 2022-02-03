Рост заболеваемости среди детей и молодежи – Харьковщину накрывает очередная волна коронавируса, вызванная штаммом омикрон. Почему мутирует вирус, и какое наследство оставила людям пандемия? Способна ли вакцинация и лекарства от ковида положить ему конец?Харьков сегодня находится в начале новой волны конавирусной болезни – рост заболеваемости начался три недели назад.
– Интенсивность процесса нарастает. Только за предыдущую неделю заболеваемость выросла на 70%, – говорит заведующая отделением особо опасных инфекций ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Анна Сухорукова.
И двигателем в этом процессе, по ее словам, выступает молодежь до 30 лет.
– Сегодня люди до 30 лет составляют 27% среди заболевших, и этот процент растет. Среди заболевших детей – 90% школьников, – приводит цифры Анна Сухорукова. – В прошлом году в школах вводилось дистанционное обучение, в этом – дети вышли в школу своевременно. Даже если педагоги привиты, дети-то все равно не вакцинированы, и за счет этого пошел значительный рост заболеваемости. Дети приносят возбудитель в семью, заболевают их родные. Такая ситуация по всей Украине. Сдержать дальнейший рост эпидпроцесса поможет перевод детей на дистанционную форму обучения. То же касается и вузов: если занятия возобновятся, это тоже будет одним из факторов, который может повлиять на рост заболеваемости.
Еще на заре пандемии речь шла о том, что если появятся вакцины и лекарства от ковида, это положит конец инфекции. Так ли это?
Вирусы становятся более агрессивнымиПо словам заведующей кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ) Татьяны Чумаченко, на сегодняшний день в мире еще недостаточный процент вакцинированных, чтобы распрощаться с пандемией.
– Вакцины появились в очень короткие сроки. Спасибо ученым: создан целый спектр вакцин, произведенных по разным технологиям – эффективных, безопасных и способных помочь в борьбе с вызовом, с которым мы столкнулись. Однако сейчас только чуть больше 60% населения земного шара получило хотя бы одну дозу вакцины, а этого совершенно недостаточно для того, чтобы остановить распространение вируса и формирование новых штаммов, – говорит эпидемиолог.
А если возбудитель циркулирует среди восприимчивого населения, то есть среди людей, у которых нет иммунитета, то его способность передаваться, устойчивость во внешней среде меняется.
– Вирусы быстрее распространяются, становятся более агрессивными, более устойчивыми во внешней среде, – продолжает специалист. – Мы об этом говорили еще в марте 2020 года, но тогда не все в это верили. А сегодня мы видим, что появляются новые и новые варианты коронавируса, и каждый штамм становится все более адаптированным к тому, чтобы заражать как можно больше людей.
Татьяна Чумаченко призывает воспользоваться огромным достижением человечества – вакцинами против ковида, возможностью лечить болезнь и снизить летальность, чтобы снять наконец маски и жить в нормальных условиях.
– В Украине далеко не всего привиты даже одной дозой, хотя уже нужно получать третью. И поэтому у нас больше всего погибает людей именно среди тех, кто не привит. Мы видим, что уже и дети вовлечены в эпидемический процесс. Так что призываю всех, кто имеет показания к прививкам – возраст старше 12 лет, – вакцинироваться, пока не поздно. Потому что только быстрое формирование популяционного иммунитета может привести к тому, что мы справимся с инфекцией. Пока же мы отстаем – вирус мутирует быстрее, чем мы обеспечиваем иммунитет против него, – отмечает Татьяна Чумаченко.
Вакцина не работает?Низкий охват вакцинацией связан с тем, что не всегда информация о необходимости прививки доходит до людей корректными путями, считает начальник управления медицинского сопровождения одной из фармацевтических компаний Ярослав Жебеленко.
– Часто в процессе такого вот упрощенного понимания информации говорят: «Если ты вакцинирован, то точно не заболеешь». Потом человек заболевает, и многие делают вывод, что вакцина не работает, – говорит специалист. – На самом деле вирусы, которые начинают заражение в верхних дыхательных путях, успевают поразить клетку раньше, чем сработает иммунитет. Но дальнейшее распространение – то, от чего уже зависит жизнь человека, – вакцина остановит. Таким образом, правильное вакцинирование позволяет остановить переход болезни в тяжелую стадию.
А что с лекарствами от ковида?Что касается лечения коронавирусной болезни, то тут наука тоже не стоит на месте.
В течение двух лет эволюция лечения ковида была сфокусирована именно на тяжелых случаях, и здесь заметен большой прогресс.
– В начале 2020 года существовали очень экзотические схемы – лечили тем, что сейчас полностью исключено из протоколов. Но при этом были найдены эффективные лекарства, которые уже спасли тысячи жизней по всему миру, – отмечает Ярослав Жебеленко.
В частности, за два года было внедрено лечение ковидной инфекции отечественным лекарственным препаратом, который производится из плазмы человека. Препарат эффективно борется с цитокиновым штормом, не вводя человека в иммунный дефицит.
– У значительной части населения болезнь протекает почти бессимптомно. У большого количества людей с тяжелыми симптомами – температура, ломота и так далее. А есть люди, у которых болезнь протекает критически тяжело, что приводит к смерти. И это существенный процент, – говорит Ярослав Жебеленко. – Тяжелая форма болезни развивается при неправильном иммунном ответе на наличие коронавирусной инфекции. Организм своей собственной иммунной реакцией вредит сам себе. Это приводит к цитокиновому шторму. Цитокины – соединения, которые стимулируют активность иммунной системы, регулируют общее состояние организма и готовность противостоять инфекциям. И когда процесс выходит из-под контроля – это беда.
Как остановить цитокиновый шторм?Существует три пути, как остановить цитокиновый шторм. Первый – применение массивных доз кортикостероидных гормонов.
– Эффективность препаратов доказана клиническими исследованиями. Однако они вызывают серьезный побочный эффект – сильное снижение иммунного сопротивления. И у человека не только дольше лечится коронавирусная болезнь, но и достаточно часто развивается бактериальная инфекция. И пациент может умереть уже от осложнений, – рассказывает Ярослав Жебеленко.
Другой путь – онофрональные антитела, которые блокируют на иммунных клетках, защищающих организм, рецепторы к определенным цитокинам.
– Тогда просто выключаются целые участки иммунной системы. Фактически у человека развивается иммунодефицит. То есть лечили болезнь, спасли человека в остром периоде, но он потом может умереть от других инфекций, – продолжает Ярослав Жебеленко.
Третий путь – иммуномодуляция. Это тоже вариант иммуносупрессии, но с применением поливалентного, то есть донорского иммуноглобулина.
– Как раз то, что было разработано в Украине. Проведены клинические исследования по всему миру, – говорит представитель фармкомпании. – Часто врачи понимают иммуноглобулин как профилактику, но большие дозы препарата, введенные внутривенно, останавливают чрезмерную реакцию иммунной системы, причем за счет физиологических процессов– человек не скатывается в иммунодефцит.
Специалист отмечает, что при тяжелом течении болезни очень важно вовремя начать лечение
– Если мы остановим цитокиновый шторм, иммунная система не успеет навредить легкими, другим системам организма. Если не успели, если легкие уже повреждены, человеку нечем дышать – никакие препараты ткани уже не восстановят, предупреждает Ярослав Жебеленко.
Страшное наследство пандемииКоронавирусная болезнь опасна не только тяжелым течением, но и страшным наследством, которое оставляет пандемия.
– Да, омикрон – очень заразный, но протекает легче. Однако сегодня мы уже получили наихудшее наследство коронавирусной пандемии – рост аутоиммунных болезней, – говорит Ярослав Жебеленко. – Еще с начала пандемии фиксировались случаи, когда у пациентов не только цитокиновый шторм остро развивается, а даже при бессимптомном течении развиваются аутоиммунные болезни, манифестируют, обостряются. В международной классификации этому есть определение – «мультисистемный воспалительный процесс».
И применение внутривенных иммуноглобулинов, по его словам, – один из известных методов, который позволяет остановить прогресс аутоиммунных состояний.
– Сколько мы еще будет жить с коронавирусом, неизвестно, – говорит специалист. – Но даже если исчезнут тяжелые случаи течения ковида, все равно будут оставаться аутоиммунные болезни.