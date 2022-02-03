Рост заболеваемости среди детей и молодежи – Харьковщину накрывает очередная волна коронавируса, вызванная штаммом омикрон. Почему мутирует вирус, и какое наследство оставила людям пандемия? Способна ли вакцинация и лекарства от ковида положить ему конец?

Вирусы становятся более агрессивными

Вакцина не работает?

А что с лекарствами от ковида?

Как остановить цитокиновый шторм?

Страшное наследство пандемии

Харьков сегодня находится в начале новой волны конавирусной болезни – рост заболеваемости начался три недели назад.– Интенсивность процесса нарастает. Только за предыдущую неделю заболеваемость выросла на 70%, – говорит заведующая отделением особо опасных инфекций ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Анна Сухорукова.И двигателем в этом процессе, по ее словам, выступает молодежь до 30 лет.– Сегодня люди до 30 лет составляют 27% среди заболевших, и этот процент растет. Среди заболевших детей – 90% школьников, – приводит цифры Анна Сухорукова. – В прошлом году в школах вводилось дистанционное обучение, в этом – дети вышли в школу своевременно. Даже если педагоги привиты, дети-то все равно не вакцинированы, и за счет этого пошел значительный рост заболеваемости. Дети приносят возбудитель в семью, заболевают их родные. Такая ситуация по всей Украине. Сдержать дальнейший рост эпидпроцесса поможет перевод детей на дистанционную форму обучения. То же касается и вузов: если занятия возобновятся, это тоже будет одним из факторов, который может повлиять на рост заболеваемости.Еще на заре пандемии речь шла о том, что если появятся вакцины и лекарства от ковида, это положит конец инфекции. Так ли это?По словам заведующей кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ) Татьяны Чумаченко, на сегодняшний день в мире еще недостаточный процент вакцинированных, чтобы распрощаться с пандемией.– Вакцины появились в очень короткие сроки. Спасибо ученым: создан целый спектр вакцин, произведенных по разным технологиям – эффективных, безопасных и способных помочь в борьбе с вызовом, с которым мы столкнулись. Однако сейчас только чуть больше 60% населения земного шара получило хотя бы одну дозу вакцины, а этого совершенно недостаточно для того, чтобы остановить распространение вируса и формирование новых штаммов, – говорит эпидемиолог.А если возбудитель циркулирует среди восприимчивого населения, то есть среди людей, у которых нет иммунитета, то его способность передаваться, устойчивость во внешней среде меняется.– Вирусы быстрее распространяются, становятся более агрессивными, более устойчивыми во внешней среде, – продолжает специалист. – Мы об этом говорили еще в марте 2020 года, но тогда не все в это верили. А сегодня мы видим, что появляются новые и новые варианты коронавируса, и каждый штамм становится все более адаптированным к тому, чтобы заражать как можно больше людей.Татьяна Чумаченко призывает воспользоваться огромным достижением человечества – вакцинами против ковида, возможностью лечить болезнь и снизить летальность, чтобы снять наконец маски и жить в нормальных условиях.– В Украине далеко не всего привиты даже одной дозой, хотя уже нужно получать третью. И поэтому у нас больше всего погибает людей именно среди тех, кто не привит. Мы видим, что уже и дети вовлечены в эпидемический процесс. Так что призываю всех, кто имеет показания к прививкам – возраст старше 12 лет, – вакцинироваться, пока не поздно. Потому что только быстрое формирование популяционного иммунитета может привести к тому, что мы справимся с инфекцией. Пока же мы отстаем – вирус мутирует быстрее, чем мы обеспечиваем иммунитет против него, – отмечает Татьяна Чумаченко.Низкий охват вакцинацией связан с тем, что не всегда информация о необходимости прививки доходит до людей корректными путями, считает начальник управления медицинского сопровождения одной из фармацевтических компаний Ярослав Жебеленко.– Часто в процессе такого вот упрощенного понимания информации говорят: «Если ты вакцинирован, то точно не заболеешь». Потом человек заболевает, и многие делают вывод, что вакцина не работает, – говорит специалист. – На самом деле вирусы, которые начинают заражение в верхних дыхательных путях, успевают поразить клетку раньше, чем сработает иммунитет. Но дальнейшее распространение – то, от чего уже зависит жизнь человека, – вакцина остановит. Таким образом, правильное вакцинирование позволяет остановить переход болезни в тяжелую стадию.Что касается лечения коронавирусной болезни, то тут наука тоже не стоит на месте.В течение двух лет эволюция лечения ковида была сфокусирована именно на тяжелых случаях, и здесь заметен большой прогресс.– В начале 2020 года существовали очень экзотические схемы – лечили тем, что сейчас полностью исключено из протоколов. Но при этом были найдены эффективные лекарства, которые уже спасли тысячи жизней по всему миру, – отмечает Ярослав Жебеленко.В частности, за два года было внедрено лечение ковидной инфекции отечественным лекарственным препаратом, который производится из плазмы человека. Препарат эффективно борется с цитокиновым штормом, не вводя человека в иммунный дефицит.– У значительной части населения болезнь протекает почти бессимптомно. У большого количества людей с тяжелыми симптомами – температура, ломота и так далее. А есть люди, у которых болезнь протекает критически тяжело, что приводит к смерти. И это существенный процент, – говорит Ярослав Жебеленко. – Тяжелая форма болезни развивается при неправильном иммунном ответе на наличие коронавирусной инфекции. Организм своей собственной иммунной реакцией вредит сам себе. Это приводит к цитокиновому шторму. Цитокины – соединения, которые стимулируют активность иммунной системы, регулируют общее состояние организма и готовность противостоять инфекциям. И когда процесс выходит из-под контроля – это беда.Существует три пути, как остановить цитокиновый шторм. Первый – применение массивных доз кортикостероидных гормонов.– Эффективность препаратов доказана клиническими исследованиями. Однако они вызывают серьезный побочный эффект – сильное снижение иммунного сопротивления. И у человека не только дольше лечится коронавирусная болезнь, но и достаточно часто развивается бактериальная инфекция. И пациент может умереть уже от осложнений, – рассказывает Ярослав Жебеленко.Другой путь – онофрональные антитела, которые блокируют на иммунных клетках, защищающих организм, рецепторы к определенным цитокинам.– Тогда просто выключаются целые участки иммунной системы. Фактически у человека развивается иммунодефицит. То есть лечили болезнь, спасли человека в остром периоде, но он потом может умереть от других инфекций, – продолжает Ярослав Жебеленко.Третий путь – иммуномодуляция. Это тоже вариант иммуносупрессии, но с применением поливалентного, то есть донорского иммуноглобулина.– Как раз то, что было разработано в Украине. Проведены клинические исследования по всему миру, – говорит представитель фармкомпании. – Часто врачи понимают иммуноглобулин как профилактику, но большие дозы препарата, введенные внутривенно, останавливают чрезмерную реакцию иммунной системы, причем за счет физиологических процессов– человек не скатывается в иммунодефцит.Специалист отмечает, что при тяжелом течении болезни очень важно вовремя начать лечение– Если мы остановим цитокиновый шторм, иммунная система не успеет навредить легкими, другим системам организма. Если не успели, если легкие уже повреждены, человеку нечем дышать – никакие препараты ткани уже не восстановят, предупреждает Ярослав Жебеленко.Коронавирусная болезнь опасна не только тяжелым течением, но и страшным наследством, которое оставляет пандемия.– Да, омикрон – очень заразный, но протекает легче. Однако сегодня мы уже получили наихудшее наследство коронавирусной пандемии – рост аутоиммунных болезней, – говорит Ярослав Жебеленко. – Еще с начала пандемии фиксировались случаи, когда у пациентов не только цитокиновый шторм остро развивается, а даже при бессимптомном течении развиваются аутоиммунные болезни, манифестируют, обостряются. В международной классификации этому есть определение – «мультисистемный воспалительный процесс».И применение внутривенных иммуноглобулинов, по его словам, – один из известных методов, который позволяет остановить прогресс аутоиммунных состояний.– Сколько мы еще будет жить с коронавирусом, неизвестно, – говорит специалист. – Но даже если исчезнут тяжелые случаи течения ковида, все равно будут оставаться аутоиммунные болезни.