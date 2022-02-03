НЭК "Укрэнерго" инициирует повышение тарифа на передачу электроэнергии почти на треть, чтобы рассчитаться с ВИЭ-генерацией. Тариф на услуги предлагают поднять с 1 апреля на 29,1% – до 446,24 гривны за один мегаватт-час.

Целью повышения тарифа компания называет необходимость обеспечения в полном объеме компенсационных выплат производителям электроэнергии из возобновляемых источников в рамках спецобязанностей, указывая на отсутствие в государственном бюджете на 2022 год средств на оплату зеленой электроэнергии в размере 20% ее прогнозной товарной продукции в год, сообщает «Энергореформа».По данным компании, общий объем расходов на ПСО, который необходимо предусмотреть в тарифе на передачу электричества, составляет 38,442 млрд грн (в расчете на год – 33,178 млрд грн). Таким образом, предлагается увеличить расходы по ПСО на 14,038 млрд грн (в расчете на год – 10,529 млрд грн).Кроме того, еще одной причиной повышения тарифа является предложенное Укрэнерго увеличение расходов на оплату труда в 2022 году на 13% по сравнению с прошлым годом.Публичное обсуждение повышения тарифов состоится 7 февраля.