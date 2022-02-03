Жителя Харькова подозревают в государственной измене и сотрудничестве с боевиками. Он передавал российским спецслужбам сведения об украинских военных.

Жителю Харькова сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), информирует пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.Установлено, что с апреля 2020 года мужчина, будучи приспешником боевиков, систематически собирал и передавал представителям спецслужб РФ фотографии и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и личного состава на территории Харькова. Кроме того, злоумышленник тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Национальной гвардии с помощью мессенджера.Выполняя задачи кураторов из ФСБ, предатель получил документы о закрытых исследовательских программах в оборонной сфере одного из институтов Харькова, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.