В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1789 случаев коронавирусной инфекции, 423 человека выздоровели, 6 - скончались.Так, по состоянию на 4 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 273595 случая заболевания, 238906 человек выздоровели, 6619 - скончались.