До конца года остается 330 дней.

4 февраля во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, День неандертальца, День рождения резиновых калош и Международный день человеческого братства.Также в 2004 году в этот день был запущен Facebook.В Латвии сегодня День каши, в Норвегии - Фестиваль ледовой музыки, в США - День конопли, День Розы Паркс, День благодарности почтальону, День создания вакуума, День работы в голом виде, День домашнего супа, День фаршированных грибов, День жевательной резинки и День красной одежды, в Таиланде - Праздник цветов, в Японии - Праздник начала весны "Риссюн", в Шри-Ланке - День независимости, а в Анголе - День вооружённой борьбы.Православная церковь сегодня почитает святого Тимофея.4 февраля именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.