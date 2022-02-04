Руководство областной администрации и областного совета обратились с письмом в Министерство, в котором просят передать на баланс две больницы. Однако депутаты такой порыв считают незаконным и нецелесообразным.

Депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробагач выступил с критикой в адрес руководства ХОГА и Харьковского областного совета, которые в обход процедуры направили в письмо в Министерство инфраструктуры, с просьбой принять в коммунальную собственность две больницы «Укрзалізниці».Депутат подчеркнул, что глава ХОГА не имеет отношения к коммунальному имуществу, а председатель облсовета не может принимать такие решения единолично.«Для этого необходимо провести целую процедуру - рассмотреть вопрос на комиссии, позже - в сессионном зале. Либо же «Укрзалізниця» своим письмом может просить областной совет принять в собственность территориальных громад, сел, посёлков и городов объекты, которые им принадлежат. С соответствующим обоснованием такой вопрос тоже должен пройти всю процедуру коллегиального органа», - пишет Скоробагач.По мнению депутата, также подобная инициатива не является целесообразной из-за высокой стоимости содержания учреждений. В частности, содержание двух харьковских больниц областному бюджету обойдётся в 400 миллионов. Кроме того, эти лечебные учреждения нуждаются в крупных ремонтах. Поэтому, эта цифра может существенно увеличиться.«Хочу спросить Татьяну Петровну: «А не лучше ли нам сосредоточиться на наших коммунальных объектах»? Может быть отремонтировать наши больницы, другие учреждения или ввести в эксплуатацию то, что сейчас не используется?Или у нас и так все хорошо?Зачем забирать чужую собственность и тратить сотни миллионов на ее восстановление тогда, когда мы не можем из областного бюджета найти необходимые деньги на материальную помощь для людей, которые на грани выживания?», - отмечает депутат.