Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Новгородская, 44 (п. №2, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 59, 61, ул. 23 Августа, 81, пер. 23 Августа, 3 до 20:00 04.02.22 г.пр. Московский, 19/23 (п. №3) до 17:00 04.02.22 г., ул. Лермонтовская, 26 до 20:00 04.02.22 г.ул. Героев Труда, 48 (п. №9) до 17:00 04.02.22 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №3, стояк) до 18:00 04.02.22 г.шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 04.02.22 г.; ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №3, стояк), ул. Набойченко (ч/с) до 20:00 04.02.22 г.проезд Садовый, 4-а (п. №2, стояк) до 17:00 04.02.22 г.