После избиения мужчины наехали на пострадавшего на автомобиле и сбежали.

Инцидент произошел днем 3 февраля на Московском проспекте. По предварительной информации, двое неизвестных начали конфликт с водителем автобуса и нанесли ему многочисленные телесные повреждения. ОБ этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.После избиения нападавшие уехали, а очевидцы сообщили, что один из них сел в авто Renault, и, начиная движение, совершил наезд на потерпевшего.На проспекте Льва Ландау экипаж патрульных остановил разыскиваемое авто. За рулем был мужчина, похожий по описанию на одного из нападавших. Во время поверхностной проверки на авто и одежде водителя правоохранители заметили пятна крови.На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Позже правоохранители установили и разыскали еще одного участника происшествия.Обстоятельства будут устанавливаться следователями.