39-летний харьковчанин причастен к рассылке 14 анонимных сообщений о минировании различных объектов на территории города.

3 февраля после очередного сообщения о минировании правоохранители провели операцию по задержанию злоумышленника. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъята компьютерная техника и средства связи. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Изъятую технику направили ​​на проведение компьютерно-технического исследования, по результатам которого будет решен вопрос по сообщению мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.Проверяется версия о возможной причастности к организации рассылки заведомо ложных сообщений иностранных спецслужб.Правоохранители отмечают, что в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия.За совершение таких преступлений действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.Кроме этого, злоумышленнику придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его противоправных действий.