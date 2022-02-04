Общая площадь пожара составила около трех квадратных метров.Пожар произошел 4 февраля около 9:00 на улице Пушкинская 79/1, в пятиэтажном здании общежития Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На место приехали 6 отделений пожарно-спасательной службы и 2 автолестницы. К моменту прибытия спасательных подразделений в одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи. Во время проведения разведки спасатели эвакуировали 6 жителей общежития.
Через час пожар ликвидировали. Причина – устанавливается.
Напомним, под Харьковом горел жилой дом.