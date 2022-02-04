Своими действиями он причинил государству материальный ущерб на сумму около 333 тысяч гривен.

29 января в Богодуховском районе правоохранители обнаружили транспортное средство с незаконно спиленными деревьями тополя. Полицейские установили, что деревья срубил 35-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.