Правоохранители задержали группу вымогателей, которые создали нелегальную букмекерскую контору.

Следствием установлено, что 28-летний и 31-летний жители Харькова в августе 2021 познакомились с мужчиной, который увлекался азартными играми, и предложили ему делать ставки на соревнования. Они договорились, что в случае выигрыша 25-летнему игроку будут выплачены деньги, а в случае проигрыша будет платить он. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.14 декабря 2021 года вымогатели сообщили потерпевшему, что он якобы проиграл по ставкам, которые фактически не производились, и теперь должен отдать им «долг» в сумме 65 тысяч долларов США. В случае неуплаты угрожали физической расправой.3 февраля 2022 года потерпевший встретился с двумя вымогателями и передал им 10 тысяч долларов. После чего их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и в дальнейшем уведомлено о подозрении.Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.