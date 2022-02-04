Стационарные пункты обогрева размещаются в стационарных зданиях.

В Харьковской области определили и подготовили к работе 529 пунктов обогрева населения, из них: 525 стационарных, 2 палаточных, 2 передвижных.Стационарные пункты обогрева размещаются в стационарных зданиях, а именно: 29 – в учреждениях социальной защиты; 190 – в учреждениях здравоохранения; 196 – административных помещениях органов местного самоуправления; 70 – в учреждениях культуры и образования; 6 – помещения автовокзалов, железнодорожных вокзалов; 16 – в коммунальных, частных учреждениях; 2 – помещения церквей; 16 – заведения торговли.Одновременно пункты обогрева населения могут разместить около 7 тысяч человек.