С начала вакцинации от ковида прошел год. Однако в связи с порой абсолютно противоречивыми нововведениям МОЗ и отсутствием широкой разъяснительной кампании в регионе, вопросов у харьковчан меньше не стало. Можно ли миксовать CoronaVac и Pfizer? Не «подкосит» ли прививка иммунитет? Ответы на эти и другие вопросы искал «Вечерний Харьков».Чета пенсионеров Николаенко еще весной вакцинировалась двумя дозами CoronaVac. Теперь супруги решились на бустер. Только вот беда – вакцины CoronaVac для этих целей не оказалось.
– Мы с мужем привились еще весной китайской вакциной. Ее нам посоветовал семейный врач, потому что считается, что она самая безопасная. А мы-то уже не молоды, своих хронических болячек полно. Теперь решили сделать бустерную прививку – опять-таки по рекомендации доктора, – а препарата CoronaVac нет. Нам предлагают в качестве альтернативы Pfizer, но мы боимся, – делится Софья Павловна. – Не причинит ли нам вреда эта вакцина? И насколько я помню, раньше вообще не рекомендовали смешивать разные вакцины, поскольку у них разные схемы действия.
Завкафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко утверждает, что сегодня рекомендовано делать бустерную дозу именно мРНК-вакцинами, то есть Pfizer или Moderna, поскольку эффективность такой ревакцинации выше, нежели CoronaVac.
– CoronaVac — это цельновирионная вакцина, на основе «убитого» вируса. Многие люди получили прививку именно таким препаратом. На сегодняшний день проведены исследования, которые доказывают, что если проводится ревакцинация мРНК-вакцинами, то есть вакцинами Pfizer или Moderna, то иммунный ответ будет выше, чем от ревакцинации CoronaVac. Человек будет лучше защищен: не заболеет или перенесет заболевание легче, – говорит эпидемиолог.
– Сегодня рекомендовано делать бустерную дозу именно мРНК-вакцинами. Хотя запрета на ревакцинацию CoronaVac тоже нет, – говорит завкафедрой эпидемиологии ХНМУ Татьяна Чумаченко. – Но надо ожидать, что это не будет настолько иммуногенно, то есть иммунный ответ не будет таким высоким. Так что стоит все-таки сделать выбор в сторону мРНК-вакцин.
Однако многие люди действительно опасаются мРНК-вакцин – новых, по их мнению, непроверенных технологий. Эпидемиолог же утверждает, что мРНК-технологии – не такие уж и новые, как многим кажется, они используются уже более десяти лет.
– В частности, в процессе лечения определенных форм онкологических заболеваний применяются препараты, сделанные на этой основе. Подобные технологии разрабатывались для производства вакцин и против лихорадки Эбола, и против лихорадки Зика, и против цитомегаловируса, и против целого ряда других инфекций. Но, как всегда, не хватало денег, чтобы завершить клинические испытания. И когда возникла ситуация с пандемией коронавируса, с одной стороны, была политическая воля, с другой – были выделены огромные деньги на разработку вакцин. И ученые использовали уже готовую технологию мРНК-вакцин, просто поменяли начинку и провели клинические испытания за очень короткий период времени. Так что бояться таких препаратов не стоит, они показали свою высокую эффективность и безопасность, – уверяет Татьяна Чумаченко.
Что касается того, изучено ли сочетание вакцин с «убитым» вирусом и мРНК-вакцин, то, по словам медика, да – сегодня данный вопрос изучен.
– Это безопасно и более эффективно, чем использование такой же цельноклеточной вакцины, как для первых двух доз, – говорит специалист.
Как миксовать вакцины?В МОЗ опубликовали новые возможные схемы миксования вакцин.
Так, для первой и второй дозы можно применять такие схемы:
- первая доза – CoronaVac, вторая – AstraZeneca, или Moderna, или Pfizer (через 28 дней);
- первая доза – AstraZeneca, вторая – Pfizer или Moderna (через 28 дней);
- первая доза – Moderna, вторая – Pfizer или AstraZeneca (через 28 дней);
- первая доза – Pfizer, вторая – Moderna или AstraZeneca (через 28 дней).
- две дозы – CoronaVac, бустер – AstraZeneca, или Moderna, или Pfizer (через 6–9 месяцев);
- две дозы – AstraZeneca, бустер – Moderna или Pfizer (через 6–9 месяцев);
- две дозы – Moderna, бустер – Pfizer или AstraZeneca (через 6–9 месяцев);
- первая доза – AstraZeneca, вторая – Pfizer или Moderna, тогда бустер – AstraZeneca, или Pfizer, или Moderna (через 6–9 месяцев).
Делать ли бустер в разгар пандемии?Сейчас Харьковщину накрывает очередная волна коронавируса. И многие сомневаются: стоит ли рисковать, делая базовую прививку или бустер во время вспышки заболеваемости. Медики уверяют: другого выбора просто нет.
– Когда люди говорят, что в период пандемии не надо прививаться, они берут посыл из пандемии гриппа, когда действительно рекомендуется вакцинироваться до начала эпидемии, иначе будет поздно. Сейчас у нас других условий нет – мы живем в пандемии, и если не будем прививаться, то можем просто погибнуть, – говорит Татьяна Чумаченко. – Люди должны понимать, что речь идет о жизни и смерти. От выбора человека зависит, будет он жить или погибнет. Поэтому посыл о том, что нельзя прививаться во время обострения пандемии, неправильный. Всегда существовали вакцины и в очагах для того, чтобы контактировавшие не заболели. Например, что касается кори, то если ввести вакцину в первые два-три дня после контакта, то можно не заболеть. Фейковые положения и домыслы только мешают людям принимать правильное решение, заставляют их сомневаться. Даже во время пандемии, если вы не привиты, надо привиться. Прививайтесь и не обращайте внимания на антинаучные тезисы.
Вакцинация ослабляет иммунитет?Также бытует мнение, что вакцинация якобы ослабляет иммунитет. Эпидемиолог называет такое утверждение мифом, не имеющим никаких научных доказательств. С точки зрения доказательной медицины, никакая иммуносупрессия, то есть угнетение иммунитета, после вакцинации не развивается.
– Да, бывает, что человек привился и через несколько дней заболел. Дело в том, что защита срабатывает только через 14 дней после второй дозы вакцины и к концу шестимесячного срока иммунитет снижается, человек опять становится восприимчивым к вирусу – нужен уже бустер для усиления иммунного ответа, – объясняет Татьяна Чумаченко. – А у нас люди думают: сегодня сделал прививку, а завтра уже защищен. Не носят маску, не соблюдают дистанцию, посещают кинотеатры, массовые мероприятия. И, конечно же, инфицируются. У непосвященного человека возникает иллюзия, что иммуноимпрессия возникла после прививки, и потому он заболел. Однако это не так. Инфицировался он потому, что еще не выработался иммунитет.
Доктор настаивает: даже если вы получили две дозы вакцины, все равно нужно носить маску, соблюдать дистанцию, потому что привитые тоже инфицируются. Вакцина защищает не от заражения, а о тяжелых формах заболевания, госпитализации и смерти. А от инфицирования защищают маска, респиратор и дистанция, – подчеркивает Татьяна Чумаченко.
Когда прививаться переболевшим?Период вакцинации после перенесенного ковида в Украине сократили с шести до трех месяцев. Но стоит ли вообще переболевшему делать прививку, если он уже получил иммунитет естественным путем?
– С научной точки зрения человек может быть привит сразу же после выздоровления, – говорит Татьяна Чумаченко. – Почему говорили раньше, что нужно подождать шесть месяцев? На тот момент просто не было в достаточном количестве вакцин, поэтому в первую очередь старались привить тех людей, которые могут погибнуть, у которых есть риск развития тяжелых заболеваний. Чтобы сэкономить вакцины, говорили, что переболевшие могут отложить вакцинацию на полгода, поскольку на этот период они будут иметь какую-то защиту. Но сегодня вакцины есть для всех, поэтому ждать полгода или три месяца не стоит. Выздоровели, чувствуете себя нормально – идите и прививайтесь. Это никоим образом вам не навредит, ваша иммунная система получит дополнительное обучение и начнет заготавливать арсенал оружия против вируса.
Прививка есть – антител нет. Как быть?Между тем вакцинированные двумя дозами харьковчане сталкиваются с тем, что антитела у них так и не появились. Такие случаи действительно бывают, говорит эпидемиолог, но это вовсе не означает, что человек не получил иммунитет.
– Есть различные тест-системы, которые могут определять разные антитела. Есть антитела к спайк-белку, а есть антитела к нуклеокапсиду вируса. Допустим, после Pfizer или AstraZeneca вырабатываются антитела только к спайк-белку, к нуклеокапсиду не вырабатываются. “Если вы будете определять именно такие антитела, но при этом вы не встречались с вирусом, то есть не болели – конечно, у вас будет отрицательный результат”, – объясняет Татьяна Чумаченко.
Она отмечает, что, когда речь идет противовирусном иммунитете, основное значение имеют не антитела, а клеточный иммунитет – Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые в рутинной практике не определяют.
“– Иногда бывает, что люди, у которых антитела вообще не определяются, защищены, потому что у них высокий клеточный иммунитет”, – говорит специалист.
Даже на фоне большого уровня антител можно заболеть повторно, поскольку имеет значение не столько количество антител, сколько их способность нейтрализовать циркулирующие вирусы.
– Сейчас дельту начинает вытеснять омикрон, который имеет определенные мутации в спайк-антигене и научился уходить от иммунного ответа. То есть эти вируснейтралирирующие антитела могут не сработать против данного штамма. Так что совет людям: не надо тратить деньги на то, чтобы определять антитела, – говорит Татьяна Чумаченко.