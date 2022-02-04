С начала вакцинации от ковида прошел год. Однако в связи с порой абсолютно противоречивыми нововведениям МОЗ и отсутствием широкой разъяснительной кампании в регионе, вопросов у харьковчан меньше не стало. Можно ли миксовать CoronaVac и Pfizer? Не «подкосит» ли прививка иммунитет? Ответы на эти и другие вопросы искал «Вечерний Харьков».

Как миксовать вакцины?

первая доза – CoronaVac, вторая – AstraZeneca, или Moderna, или Pfizer (через 28 дней);

первая доза – AstraZeneca, вторая – Pfizer или Moderna (через 28 дней);

первая доза – Moderna, вторая – Pfizer или AstraZeneca (через 28 дней);

первая доза – Pfizer, вторая – Moderna или AstraZeneca (через 28 дней).

две дозы – CoronaVac, бустер – AstraZeneca, или Moderna, или Pfizer (через 6–9 месяцев);

две дозы – AstraZeneca, бустер – Moderna или Pfizer (через 6–9 месяцев);

две дозы – Moderna, бустер – Pfizer или AstraZeneca (через 6–9 месяцев);

первая доза – AstraZeneca, вторая – Pfizer или Moderna, тогда бустер – AstraZeneca, или Pfizer, или Moderna (через 6–9 месяцев).

Делать ли бустер в разгар пандемии?

Вакцинация ослабляет иммунитет?

Когда прививаться переболевшим?

Прививка есть – антител нет. Как быть?

Чета пенсионеров Николаенко еще весной вакцинировалась двумя дозами CoronaVac. Теперь супруги решились на бустер. Только вот беда – вакцины CoronaVac для этих целей не оказалось.– Мы с мужем привились еще весной китайской вакциной. Ее нам посоветовал семейный врач, потому что считается, что она самая безопасная. А мы-то уже не молоды, своих хронических болячек полно. Теперь решили сделать бустерную прививку – опять-таки по рекомендации доктора, – а препарата CoronaVac нет. Нам предлагают в качестве альтернативы Pfizer, но мы боимся, – делится Софья Павловна. – Не причинит ли нам вреда эта вакцина? И насколько я помню, раньше вообще не рекомендовали смешивать разные вакцины, поскольку у них разные схемы действия.Завкафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко утверждает, что сегодня рекомендовано делать бустерную дозу именно мРНК-вакцинами, то есть Pfizer или Moderna, поскольку эффективность такой ревакцинации выше, нежели CoronaVac.– CoronaVac — это цельновирионная вакцина, на основе «убитого» вируса. Многие люди получили прививку именно таким препаратом. На сегодняшний день проведены исследования, которые доказывают, что если проводится ревакцинация мРНК-вакцинами, то есть вакцинами Pfizer или Moderna, то иммунный ответ будет выше, чем от ревакцинации CoronaVac. Человек будет лучше защищен: не заболеет или перенесет заболевание легче, – говорит эпидемиолог.– Сегодня рекомендовано делать бустерную дозу именно мРНК-вакцинами. Хотя запрета на ревакцинацию CoronaVac тоже нет, – говорит завкафедрой эпидемиологии ХНМУ Татьяна Чумаченко. – Но надо ожидать, что это не будет настолько иммуногенно, то есть иммунный ответ не будет таким высоким. Так что стоит все-таки сделать выбор в сторону мРНК-вакцин.Однако многие люди действительно опасаются мРНК-вакцин – новых, по их мнению, непроверенных технологий. Эпидемиолог же утверждает, что мРНК-технологии – не такие уж и новые, как многим кажется, они используются уже более десяти лет.– В частности, в процессе лечения определенных форм онкологических заболеваний применяются препараты, сделанные на этой основе. Подобные технологии разрабатывались для производства вакцин и против лихорадки Эбола, и против лихорадки Зика, и против цитомегаловируса, и против целого ряда других инфекций. Но, как всегда, не хватало денег, чтобы завершить клинические испытания. И когда возникла ситуация с пандемией коронавируса, с одной стороны, была политическая воля, с другой – были выделены огромные деньги на разработку вакцин. И ученые использовали уже готовую технологию мРНК-вакцин, просто поменяли начинку и провели клинические испытания за очень короткий период времени. Так что бояться таких препаратов не стоит, они показали свою высокую эффективность и безопасность, – уверяет Татьяна Чумаченко.Что касается того, изучено ли сочетание вакцин с «убитым» вирусом и мРНК-вакцин, то, по словам медика, да – сегодня данный вопрос изучен.– Это безопасно и более эффективно, чем использование такой же цельноклеточной вакцины, как для первых двух доз, – говорит специалист.В МОЗ опубликовали новые возможные схемы миксования вакцин.Так, для первой и второй дозы можно применять такие схемы:Для бустерной дозы в МОЗ рекомендуют использовать мРНК-вакцину (Pfizer или Moderna) либо ту, что получили для базового курса. Также можно сделать бустерную дозу по следующим схемам:Сейчас Харьковщину накрывает очередная волна коронавируса. И многие сомневаются: стоит ли рисковать, делая базовую прививку или бустер во время вспышки заболеваемости. Медики уверяют: другого выбора просто нет.– Когда люди говорят, что в период пандемии не надо прививаться, они берут посыл из пандемии гриппа, когда действительно рекомендуется вакцинироваться до начала эпидемии, иначе будет поздно. Сейчас у нас других условий нет – мы живем в пандемии, и если не будем прививаться, то можем просто погибнуть, – говорит Татьяна Чумаченко. – Люди должны понимать, что речь идет о жизни и смерти. От выбора человека зависит, будет он жить или погибнет. Поэтому посыл о том, что нельзя прививаться во время обострения пандемии, неправильный. Всегда существовали вакцины и в очагах для того, чтобы контактировавшие не заболели. Например, что касается кори, то если ввести вакцину в первые два-три дня после контакта, то можно не заболеть. Фейковые положения и домыслы только мешают людям принимать правильное решение, заставляют их сомневаться. Даже во время пандемии, если вы не привиты, надо привиться. Прививайтесь и не обращайте внимания на антинаучные тезисы.Также бытует мнение, что вакцинация якобы ослабляет иммунитет. Эпидемиолог называет такое утверждение мифом, не имеющим никаких научных доказательств. С точки зрения доказательной медицины, никакая иммуносупрессия, то есть угнетение иммунитета, после вакцинации не развивается.– Да, бывает, что человек привился и через несколько дней заболел. Дело в том, что защита срабатывает только через 14 дней после второй дозы вакцины и к концу шестимесячного срока иммунитет снижается, человек опять становится восприимчивым к вирусу – нужен уже бустер для усиления иммунного ответа, – объясняет Татьяна Чумаченко. – А у нас люди думают: сегодня сделал прививку, а завтра уже защищен. Не носят маску, не соблюдают дистанцию, посещают кинотеатры, массовые мероприятия. И, конечно же, инфицируются. У непосвященного человека возникает иллюзия, что иммуноимпрессия возникла после прививки, и потому он заболел. Однако это не так. Инфицировался он потому, что еще не выработался иммунитет.Доктор настаивает: даже если вы получили две дозы вакцины, все равно нужно носить маску, соблюдать дистанцию, потому что привитые тоже инфицируются. Вакцина защищает не от заражения, а о тяжелых формах заболевания, госпитализации и смерти. А от инфицирования защищают маска, респиратор и дистанция, – подчеркивает Татьяна Чумаченко.Период вакцинации после перенесенного ковида в Украине сократили с шести до трех месяцев. Но стоит ли вообще переболевшему делать прививку, если он уже получил иммунитет естественным путем?– С научной точки зрения человек может быть привит сразу же после выздоровления, – говорит Татьяна Чумаченко. – Почему говорили раньше, что нужно подождать шесть месяцев? На тот момент просто не было в достаточном количестве вакцин, поэтому в первую очередь старались привить тех людей, которые могут погибнуть, у которых есть риск развития тяжелых заболеваний. Чтобы сэкономить вакцины, говорили, что переболевшие могут отложить вакцинацию на полгода, поскольку на этот период они будут иметь какую-то защиту. Но сегодня вакцины есть для всех, поэтому ждать полгода или три месяца не стоит. Выздоровели, чувствуете себя нормально – идите и прививайтесь. Это никоим образом вам не навредит, ваша иммунная система получит дополнительное обучение и начнет заготавливать арсенал оружия против вируса.Между тем вакцинированные двумя дозами харьковчане сталкиваются с тем, что антитела у них так и не появились. Такие случаи действительно бывают, говорит эпидемиолог, но это вовсе не означает, что человек не получил иммунитет.– Есть различные тест-системы, которые могут определять разные антитела. Есть антитела к спайк-белку, а есть антитела к нуклеокапсиду вируса. Допустим, после Pfizer или AstraZeneca вырабатываются антитела только к спайк-белку, к нуклеокапсиду не вырабатываются. “Если вы будете определять именно такие антитела, но при этом вы не встречались с вирусом, то есть не болели – конечно, у вас будет отрицательный результат”, – объясняет Татьяна Чумаченко.Она отмечает, что, когда речь идет противовирусном иммунитете, основное значение имеют не антитела, а клеточный иммунитет – Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые в рутинной практике не определяют.“– Иногда бывает, что люди, у которых антитела вообще не определяются, защищены, потому что у них высокий клеточный иммунитет”, – говорит специалист.Даже на фоне большого уровня антител можно заболеть повторно, поскольку имеет значение не столько количество антител, сколько их способность нейтрализовать циркулирующие вирусы.– Сейчас дельту начинает вытеснять омикрон, который имеет определенные мутации в спайк-антигене и научился уходить от иммунного ответа. То есть эти вируснейтралирирующие антитела могут не сработать против данного штамма. Так что совет людям: не надо тратить деньги на то, чтобы определять антитела, – говорит Татьяна Чумаченко.