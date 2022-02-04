Угроза масштабного вторжения России объединила проукраинские силы Харькова.Харьковчане решили продемонстрировать свою решимость отстоять территориальную целостность и независимость, присоединившись к Маршу единства, который состоится на днях.
В конце января прошло собрание Штаба обороны Харьковщины – объединение общественных организаций и горожан. Участники обсудили планы мобилизации, развития терробороны, волонтерской работы. В частности, был разработан план конкретных мероприятий.
Представители Штаба обороны Харьковщины отмечают: самое главное, что сегодня общественные и политические организации отвергли все распри и объединились вокруг идеи защиты украинского Харькова. Чтобы продемонстрировать масштабность и решительность отстаивать территориальную целостность и независимость, поддержать патриотический дух населения, представители общественного штаба призвали харьковчан присоединиться к Маршу единства, которое состоится на днях.
– Это Марш единства. Все харьковчане, у которых есть украинский паспорт, должны взять флаг Украины и выйти на площадь Конституции, – говорит представитель «Штаба обороны. И власть, и гражданское общество должны выйти и показать, что Харьков – это Украина.
Призвал приобщиться к Маршу представителей разных общественных, политических, неполитических организаций и представителей власти и депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!», соучредитель ХАЦ, волонтер Игорь Черняк.
– Все мы понимаем, что могут быть определенные разные политические взгляды, взгляды на то, как тратить бюджетные средства, но есть один вопрос, на который два ответа быть не может: Харьков – это Украина! И мы будем все делать, чтобы максимально это донести. Надеюсь, что харьковчане нас поддержат, – говорит он.
Ожидается, что в Марше примут участие более пяти тысяч человек, которые пройдут от площади Конституции к палатке «Все для победы». Безопасность обеспечат правоохранители, однако представители Союза ветеранов АТО готовы предоставить и свою помощь.
– Мы понимаем, что могут быть провокации. Но это уже не 2014-й год, у нас есть люди, которые проходили службу и в органах МВД, и в СБУ, и в других силовых структурах – они могут помочь стражам порядка в поддержании правопорядка на этих мероприятиях, –заявил почетный председатель Союза ветеранов АТО Павел Федоров.
Также представители Штаба призывают приобщаться к учениям по территориальной обороне и медико-тактической медицине. Самые масштабные из них пройдут 19 февраля. Продолжается формироваться и батальон Харьков.
– Мы искренне приветствует в этом подразделении людей, у которых есть боевой опыт. Задачи – исключительно в правовом поле: охрана общественного порядка, помощь военным и так далее. Приложим все усилия, чтобы на Харьковщине был мир, и никакие действия государства-агрессора не могли этого нарушить, – говорит почетный председатель Союза ветеранов АТО Павел Федоров.
Продолжается активная работа в волонтерском секторе Штаба обороны.
– Если у вас есть идеи -– мы всегда открыты. Каждый может взять на себя определенный фронт работ, – отмечает Игорь Черняк.
Как впоследствии стало известно, городские власти выступили против проведения Марша единства ссылаясь на террористическую угрозу и пандемию. Впрочем, организаторы акции не планируют отказываться от ее проведения.