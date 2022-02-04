Угроза масштабного вторжения России объединила проукраинские силы Харькова.

Харьковчане решили продемонстрировать свою решимость отстоять территориальную целостность и независимость, присоединившись к Маршу единства, который состоится на днях.В конце января прошло собрание Штаба обороны Харьковщины – объединение общественных организаций и горожан. Участники обсудили планы мобилизации, развития терробороны, волонтерской работы. В частности, был разработан план конкретных мероприятий.Представители Штаба обороны Харьковщины отмечают: самое главное, что сегодня общественные и политические организации отвергли все распри и объединились вокруг идеи защиты украинского Харькова. Чтобы продемонстрировать масштабность и решительность отстаивать территориальную целостность и независимость, поддержать патриотический дух населения, представители общественного штаба призвали харьковчан присоединиться к Маршу единства, которое состоится на днях.– Это Марш единства. Все харьковчане, у которых есть украинский паспорт, должны взять флаг Украины и выйти на площадь Конституции, – говорит представитель «Штаба обороны. И власть, и гражданское общество должны выйти и показать, что Харьков – это Украина.Призвал приобщиться к Маршу представителей разных общественных, политических, неполитических организаций и представителей власти и депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!», соучредитель ХАЦ, волонтер Игорь Черняк.– Все мы понимаем, что могут быть определенные разные политические взгляды, взгляды на то, как тратить бюджетные средства, но есть один вопрос, на который два ответа быть не может: Харьков – это Украина! И мы будем все делать, чтобы максимально это донести. Надеюсь, что харьковчане нас поддержат, – говорит он.Ожидается, что в Марше примут участие более пяти тысяч человек, которые пройдут от площади Конституции к палатке «Все для победы». Безопасность обеспечат правоохранители, однако представители Союза ветеранов АТО готовы предоставить и свою помощь.– Мы понимаем, что могут быть провокации. Но это уже не 2014-й год, у нас есть люди, которые проходили службу и в органах МВД, и в СБУ, и в других силовых структурах – они могут помочь стражам порядка в поддержании правопорядка на этих мероприятиях, –заявил почетный председатель Союза ветеранов АТО Павел Федоров.Также представители Штаба призывают приобщаться к учениям по территориальной обороне и медико-тактической медицине. Самые масштабные из них пройдут 19 февраля. Продолжается формироваться и батальон Харьков.– Мы искренне приветствует в этом подразделении людей, у которых есть боевой опыт. Задачи – исключительно в правовом поле: охрана общественного порядка, помощь военным и так далее. Приложим все усилия, чтобы на Харьковщине был мир, и никакие действия государства-агрессора не могли этого нарушить, – говорит почетный председатель Союза ветеранов АТО Павел Федоров.Продолжается активная работа в волонтерском секторе Штаба обороны.– Если у вас есть идеи -– мы всегда открыты. Каждый может взять на себя определенный фронт работ, – отмечает Игорь Черняк.Как впоследствии стало известно, городские власти выступили против проведения Марша единства ссылаясь на террористическую угрозу и пандемию. Впрочем, организаторы акции не планируют отказываться от ее проведения.