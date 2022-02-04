Февраль вносит в жизнь харьковчан немало изменений: пластиковые пакеты станут не по карману, появятся сертификаты о бустерной дозе, «вакцинальную» тысячу разрешат потратить на коммуналку. Кроме того, туристам придется выучить новые правила въезда в ЕС, а школьникам предстоит пройти регистрацию на ВНО.
Пластиковые пакеты наносят удар по кошелькуС 1 февраля стоимость пластиковых пакетов для потребителей подскочила до 2–3 гривен за штуку в зависимости от их характеристик. Соответствующее решение было принято правительством в декабре.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг теперь составляют: 2 грн за пакет без ручек и боковых складок; 2,50 грн за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3 грн за пакет с ручками и боковыми складками.
В Минэкономики рассчитывают, что это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.
С 10 марта будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие (15–50 мкм) и сверхтонкие пакеты (менее 15 мкм). До 1 января 2023-го бесплатными все еще останутся биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда.
Вслед за пакетами с полок магазинов могут исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.
Сертификат о бустерной дозе станет доступен в ближайшие дниВ Украине продолжается вакцинация от Covid-19 бустерной дозой. Документ, подтверждающий получение третьей прививки, станет доступен в ближайшие дни. Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сертификатов после завершения технических работ – в конце недели.
Чтобы сгенерировать новый ковид-сертификат, нужно будет подать запрос в системе «Дія». После обновления в приложении появится информация о получении третьей дозы вакцины, а срок действия сертификата продлится на 270 дней.
Также стоит отметить, что в ближайшее время за вакцинацию бустерной дозой украинцам начнут выплачивать дополнительно по 500 гривен. Деньги будут начисляться на карту «єПідтримка».
Коммуналка – за «вакцинальную» тысячуВ феврале правительство планирует расшить программу «єПідтримка». Так, тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса вскоре получат несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Дети и подростки смогут потратить деньги не только на билеты, кино, театр, книги, спортивные абонементы, но и на образовательные курсы, услуги.
Также ожидается, что пожилые граждане смогут использовать денежные средства за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. А инвалидам первой группы независимо от возраста разрешат покупку лекарств с карты «єПідтримка». Пока медицинские препараты за «вакцинальную» тысячу могут приобрести только граждане старше 60 лет.
Харьков накроет пик омикронаСогласно прогнозу Минздрава, в середине февраля в Украине грядет пик вспышки омикрона – максимальных показатели заболеваемости коронавирусом ожидаются через две-три недели. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, количество новых заболевших может достигнуть 40–60 тысяч в сутки.
По прогнозам Минздрава, число случаев коронавируса увеличится в два раза, по сравнению с осенней волной 2021 года. При этом количество случаев госпитализации и летальных исходов должно быть меньше. Ожидается, что вспышка пройдет более спокойно благодаря вакцинации.
На Харьковщине, как сообщает волонтер Наталья Попова, рост числа госпитализаций плавный, но стабильный.
– По «экстренке» – плюс 126 за сутки. Количество госпитализаций по самообращениям нестабильно, до 100, – приводит цифры волонтер. – Существенную загрузку всех отделений ощутим уже в начале следующей недели. Сейчас она распределена по региону неравномерно. Некоторые отделения загружены на 80–97%, некоторые – на 25%.
В Евросоюз – по персонализированным правиламС 1 февраля Совет Европейского Союза принял новые рекомендации по путешествиям во время пандемии коронавируса. Права граждан будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они проживают и из какой страны прибывают.
«Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от Covid-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о ковиде, должен быть ключевым определяющим фактором», – сказано в пресс-релизе Совета ЕС.
Новые правила не касаются детей до 12 лет, туристов с особым статусом и трансграничных маятниковых мигрантов.
Так, теперь для посещения стран Евросоюза достаточно иметь:
- сертификат о вакцинации одобренным в ЕС препаратом (действителен с 14 дня после прививки до 270 дней);
- отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 72 часов до въезда в страну, или отрицательный результат экспресс-антиген-теста не позднее 24 часов;
- документ о выздоровлении при условии, что первый позитивный результат теста был получен не ранее 180 дней.
Стартовала регистрация на ВНОС 1 февраля до 9 марта школьники могут подать документы для участия в ВНО-2022. Для бесплатного участия можно выбрать максимум пять предметов. Для выпускников заведений среднего образования результаты ВНО засчитываются как государственная итоговая аттестация. Обязательными для них будут четыре предмета (украинский язык и литература, математика, история Украины или иностранный язык и еще один предмет на выбор). При желании участник ВНО может сдавать больше предметов, но за свой счет.
Основное тестирование пройдет по графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика – 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Полицейским и спасателям пообещали надбавкуC 1 февраля работники правоохранительных органов Украины получат 10%-ную прибавку к зарплате. Выплаты увеличат сотрудникам системы МВД всех категорий. Увеличение зарплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников Миграционной службы.
Также министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что с февраля 2022 года будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.