Февраль вносит в жизнь харьковчан немало изменений: пластиковые пакеты станут не по карману, появятся сертификаты о бустерной дозе, «вакцинальную» тысячу разрешат потратить на коммуналку. Кроме того, туристам придется выучить новые правила въезда в ЕС, а школьникам предстоит пройти регистрацию на ВНО.

Пластиковые пакеты наносят удар по кошельку

Сертификат о бустерной дозе станет доступен в ближайшие дни

Коммуналка – за «вакцинальную» тысячу

Харьков накроет пик омикрона

В Евросоюз – по персонализированным правилам

сертификат о вакцинации одобренным в ЕС препаратом (действителен с 14 дня после прививки до 270 дней);

отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее 72 часов до въезда в страну, или отрицательный результат экспресс-антиген-теста не позднее 24 часов;

документ о выздоровлении при условии, что первый позитивный результат теста был получен не ранее 180 дней.

Стартовала регистрация на ВНО

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Полицейским и спасателям пообещали надбавку

С 1 февраля стоимость пластиковых пакетов для потребителей подскочила до 2–3 гривен за штуку в зависимости от их характеристик. Соответствующее решение было принято правительством в декабре.Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг теперь составляют: 2 грн за пакет без ручек и боковых складок; 2,50 грн за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3 грн за пакет с ручками и боковыми складками.В Минэкономики рассчитывают, что это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.С 10 марта будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие (15–50 мкм) и сверхтонкие пакеты (менее 15 мкм). До 1 января 2023-го бесплатными все еще останутся биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда.Вслед за пакетами с полок магазинов могут исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.В Украине продолжается вакцинация от Covid-19 бустерной дозой. Документ, подтверждающий получение третьей прививки, станет доступен в ближайшие дни. Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск сертификатов после завершения технических работ – в конце недели.Чтобы сгенерировать новый ковид-сертификат, нужно будет подать запрос в системе «Дія». После обновления в приложении появится информация о получении третьей дозы вакцины, а срок действия сертификата продлится на 270 дней.Также стоит отметить, что в ближайшее время за вакцинацию бустерной дозой украинцам начнут выплачивать дополнительно по 500 гривен. Деньги будут начисляться на карту «єПідтримка».В феврале правительство планирует расшить программу «єПідтримка». Так, тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса вскоре получат несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Дети и подростки смогут потратить деньги не только на билеты, кино, театр, книги, спортивные абонементы, но и на образовательные курсы, услуги.Также ожидается, что пожилые граждане смогут использовать денежные средства за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. А инвалидам первой группы независимо от возраста разрешат покупку лекарств с карты «єПідтримка». Пока медицинские препараты за «вакцинальную» тысячу могут приобрести только граждане старше 60 лет.Согласно прогнозу Минздрава, в середине февраля в Украине грядет пик вспышки омикрона – максимальных показатели заболеваемости коронавирусом ожидаются через две-три недели. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, количество новых заболевших может достигнуть 40–60 тысяч в сутки.По прогнозам Минздрава, число случаев коронавируса увеличится в два раза, по сравнению с осенней волной 2021 года. При этом количество случаев госпитализации и летальных исходов должно быть меньше. Ожидается, что вспышка пройдет более спокойно благодаря вакцинации.На Харьковщине, как сообщает волонтер Наталья Попова, рост числа госпитализаций плавный, но стабильный.– По «экстренке» – плюс 126 за сутки. Количество госпитализаций по самообращениям нестабильно, до 100, – приводит цифры волонтер. – Существенную загрузку всех отделений ощутим уже в начале следующей недели. Сейчас она распределена по региону неравномерно. Некоторые отделения загружены на 80–97%, некоторые – на 25%.С 1 февраля Совет Европейского Союза принял новые рекомендации по путешествиям во время пандемии коронавируса. Права граждан будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они проживают и из какой страны прибывают.«Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от Covid-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о ковиде, должен быть ключевым определяющим фактором», – сказано в пресс-релизе Совета ЕС.Новые правила не касаются детей до 12 лет, туристов с особым статусом и трансграничных маятниковых мигрантов.Так, теперь для посещения стран Евросоюза достаточно иметь:Напомним, что в странах ЕС признается электронный сертификат в системе «Дія». Но если у туриста нет ни одного из указанных документов, то его могут обязать сдать тест на коронавирус в течение 24 часов после прибытия в страну. Кроме того, каждое отдельное государство может вводить дополнительные ограничительные меры для поездок из регионов с высоким уровнем заболеваемости.С 1 февраля до 9 марта школьники могут подать документы для участия в ВНО-2022. Для бесплатного участия можно выбрать максимум пять предметов. Для выпускников заведений среднего образования результаты ВНО засчитываются как государственная итоговая аттестация. Обязательными для них будут четыре предмета (украинский язык и литература, математика, история Украины или иностранный язык и еще один предмет на выбор). При желании участник ВНО может сдавать больше предметов, но за свой счет.Основное тестирование пройдет по графику:Пробное ВНО состоится 19 и 26 марта, оно обойдется от 213 до 309 гривен в зависимости от региона. Разница цен связана с организацией тестирования, стоимостью печати и доставки материалов. Для харьковчан и жителей области пробное ВНО будет стоить 213 гривен за один предмет. Такая же цена распространяется на Полтавскую и Сумскую области.C 1 февраля работники правоохранительных органов Украины получат 10%-ную прибавку к зарплате. Выплаты увеличат сотрудникам системы МВД всех категорий. Увеличение зарплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников Миграционной службы.Также министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что с февраля 2022 года будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.