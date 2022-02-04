Народный депутат Украины Юлия Светличная провела встречи с представителями громады Харьковской области.Народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная провела встречи с жителями Харьковской области. В частности, как стало известно изданию Вечерний Харьков, политик посетила ряд населенных пунктов Лозовского и Красноградского районов, включая также объекты инфраструктуры и медучреждения.
По словам нардепа, подобная форма коммуникации позволяет непосредственно изучить проблемы громады региона и решить самые сложные вопросы.
«Всю неделю общаемся с людьми прямо там, где они работают, учатся, живут. Только живой разговор и взаимное доверие позволяют решать самые сложные вопросы», - написала Светличная на своей официальной странице в Facebook.