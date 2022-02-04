Полицейские Харькова составили административный протокол на мужчину, который совершал домашнее насилие над женой.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, 2 февраля в полицию обратилась 25-летняя женщина, которая рассказала, что ее 36-летний муж угрожает ей и совершает над ней домашнее насилие.Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию опросили гражданку и составили ее мужа админпротокол по статье за совершение домашнего насилия. Также правоохранители вынесли в отношении обидчика временное запретительное предписание, которое запрещает мужу контактировать с женой любым способом в течение 10 суток.Напомним, что ранее на Салтовке муж убил жену из-за ревности. После чего, пытаясь покончить жизнь самоубийством, мужчина открыл на кухне газ.