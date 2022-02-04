Правоохранители сообщили о подозрении частному нотариусу по факту злоупотребления полномочиями, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Согласно выводам следствия, в феврале прошлого года нотариус незаконно зарегистрировала за частной фирмой право собственности на земельный участок стоимостью более 1,3 миллиона гривен. Однако постановлением суда на участок наложен арест, поэтому запрещается совершать какие-либо регистрационные действия.4 февраля нотариусу сообщили о подозрении. Если ее вина будет доказана в суде, женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.Напомним, что первому подозреваемому в деле сына экс-главы облсовета грозит до восьми лет тюрьмы