С начала 2022 года количество детей, госпитализированных из COVID-19 или подозрением на него, выросло почти в четыре раза.

В частности, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 3 февраля на стационарном лечении находится 2084 детей с диагнозом COVID-19 и 450 детей с подозрением на него. Днем ранее эти цифры составили 363 заболевших детей и 322 детей с подозрением.

Как родители могут предотвратить заражение детей коронавирусом:
  • научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;
  • научить детей кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя;
  • научить детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;
  • больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы;
  • детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей;
  • вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет;
  • вакцинироваться самим.
Напомним, что в Украине детей от 12 лет прививают от COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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