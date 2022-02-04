С начала 2022 года количество детей, госпитализированных из COVID-19 или подозрением на него, выросло почти в четыре раза.

научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

научить детей кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя;

научить детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра;

больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы;

детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей;

вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет;

вакцинироваться самим.

В частности, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 3 февраля на стационарном лечении находится 2084 детей с диагнозом COVID-19 и 450 детей с подозрением на него. Днем ранее эти цифры составили 363 заболевших детей и 322 детей с подозрением.Как родители могут предотвратить заражение детей коронавирусом:Напомним, что в Украине детей от 12 лет прививают от COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.