Лозовский суд признал виновным 44-летнего мужчину по факту домашнего насилия и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

В прокуратуре рассказали, что житель Лозовского района, который неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, продолжил совершать противоправные действия в отношении своей сестры. Ссоры в семье, которые перерастали в избиение женщины, случались неоднократно.В частности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в очередной раз поссорился с сестрой, с которой жил в одном доме. Скандал перерос в угрозы физической расправы, поэтому женщина выбежала на улицу. Брат догнал ее, повалил на землю и проволок за волосы по земле несколько метров, после чего стал наносить удары ногами по туловищу.Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Свое поведение он объяснил тем, что сестра ругала его за злоупотребление алкогольными напитками и нежелание трудоустроиться.