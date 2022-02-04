Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу.В полуфинальном матче Евро-2022 по футзалу сборная Украины проиграла России со счетом 3:2.
На матч сборные вышли следующим составом:
- Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.
- Россия: Путилов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо - Замтарадзе, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, Афанасьев.
В первом тайме зрители увидели сразу три мяча - два забили россияне и один гол в ворота соперника забили футболисты украинской сборной. Во втором тайме соперники забили в ворота по голу. За украинцев забивали Сирый и Абакшин, а победу сборной России принесли голы Соколова, Афанасьева и Ниязова.
Стоит отметить, что сборная Украины имела шанс сравнять счет и вывести матч в овертайм, однако футболисты не воспользовались моментом.
Фото новости: Sport.ua