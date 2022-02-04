Что предпринять, если правоохранители требуют провести осмотр автомобиля. На каком основании они имеют право это сделать и можно ли им отказать?

в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

в транспортном средстве находится предмет, оборот которого запрещен или который представляет угрозу жизни или здоровью человека;

транспортное средство является орудием совершения правонарушения или находится в том месте, где может быть совершено уголовное преступление, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

водитель или владелец авто совершил административное правонарушение;

автомобиль содержит признаки, свидетельствующие о совершении правонарушения;

есть конкретная ориентировка – например, автомобиль был зафиксирован при совершении административного правонарушения камерами видеонаблюдения.

Согласно законодательству, существует три вида проверки автомобиля правоохранителями, разъяснили в юридической компании «Арес». Первый – визуальный осмотр, или поверхностная проверка. Вас в данном случае не подозревают ни в каких правонарушениях.Основания для такой проверки следующие:– Если полицейские говорят о том, что необходимо провести визуальный осмотр, – требуйте указания конкретного основания. В противном случае вы имеете право отказать в проведении такой проверки, – объясняют юристы.Процедура проверки следующая: водитель самостоятельно показывает содержание транспортного средства. Наличие свидетелей необязательно. Можно самостоятельно проводить видеозапись.Второй тип проверки – осмотр автомобиля. Он применяется в том случае, если вас подозревают в совершении административного правонарушения.Основания:– В таком случае полицейские составляют протокол, который обязательно должен быть подписан водителем машины, – уточняют юристы.И наконец обыск. Он проводится в случае совершения уголовного преступления.Основания: обыск автомобиля производится только на основании постановления следственного судьи и в целях расследования преступления.