Что предпринять, если правоохранители требуют провести осмотр автомобиля. На каком основании они имеют право это сделать и можно ли им отказать?Согласно законодательству, существует три вида проверки автомобиля правоохранителями, разъяснили в юридической компании «Арес». Первый – визуальный осмотр, или поверхностная проверка. Вас в данном случае не подозревают ни в каких правонарушениях.
Основания для такой проверки следующие:
- в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;
- в транспортном средстве находится предмет, оборот которого запрещен или который представляет угрозу жизни или здоровью человека;
- транспортное средство является орудием совершения правонарушения или находится в том месте, где может быть совершено уголовное преступление, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.
Процедура проверки следующая: водитель самостоятельно показывает содержание транспортного средства. Наличие свидетелей необязательно. Можно самостоятельно проводить видеозапись.
Второй тип проверки – осмотр автомобиля. Он применяется в том случае, если вас подозревают в совершении административного правонарушения.
Основания:
- водитель или владелец авто совершил административное правонарушение;
- автомобиль содержит признаки, свидетельствующие о совершении правонарушения;
- есть конкретная ориентировка – например, автомобиль был зафиксирован при совершении административного правонарушения камерами видеонаблюдения.
И наконец обыск. Он проводится в случае совершения уголовного преступления.
Основания: обыск автомобиля производится только на основании постановления следственного судьи и в целях расследования преступления.