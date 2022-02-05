До конца года остается 329 дней.

В этот день в мире отмечаются День эрудита, Всемирный день "Нутеллы", Международный день коктейля "Писко сауэр", а также День катастрофы.В Дании сегодня День рождения кронпринцессы Мэри, в Финляндии - День Рунеберга, во Франции - Фестиваль фиалок в Тулузе, США - День метеоролога, День бабочки "Данаида монарх", День душа с другом, День мороженого на завтрак и День шоколадного фондю, в Индии - День богини мудрости и искусства Сарасвати, в Беларуси - День риэлтора, в Буранди - День единства, а в Сан-Марино - День освобождения от оккупации.Православная церковь 5 февраля почитает святых Климента Анкирского и Агафангела.5 февраля именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.