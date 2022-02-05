В Харьковводоканале опубликовали список отключений холодного водоснабжения на 5 февраля.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская, 67 до 20:00 05.02.22 г.

Новобаварский район: ул. Добролюбова, 18 до 20:00 05.02.22 г.

Основянский район: ул. Биологическая, 1-б (п. №2, стояк) до 17:00 05.02.22 г.

Слободской район: ул. Александра Матросова, 16-а (п. №4, стояк) до 20:00 05.02.22 г.

Шевченковский район: ул. Тобольская, 31 (п. №4) до 20:00 05.02.22 г.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: