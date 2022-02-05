Харьковская область продолжает быть среди лидеров по новым случаям коронавирусной инфекции.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2101 случай коронавирусной инфекции, 344 человека выздоровели, 12 - скончались.
Так, по состоянию на 5 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 275696 случаев заболевания, 239250 человек выздоровели, 6631 - скончались.