В Минздраве опубликовали данные об эпидемиологических показателях по регионам страны.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из сводки Министерства здравоохранения Украины, 5 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе почти в 11 раз превышен уровень заболеваемости – 823 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, а также уровень госпитализации больных – 66,7 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 39,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2101 случай коронавирусной инфекции, 344 человека выздоровели, 12 - скончались.