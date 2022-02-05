В Харькове спасатели освободили пострадавшего водителя из искореженного в результате ДТП автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, накануне вечером. 4 февраля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Окружной дороге, возле поворота на улицу Лагерную, произошло дорожно-транспортное происшествие.В результате лобового столкновения автомобилей Renault и Daewoo Sens пострадал водитель Daewoo, 1992 года рождения. Он был зажат конструкциями авто и для его спасения необходима была помощь спасателей.Прибывшие к месту происшествия спасатели с помощью специального гидравлического инструмента разрезали корпус легковушки, достали травмированного водителя и помогли транспортировать его в карету скорой.Пострадавший с травмами позвоночника госпитализирован в больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.