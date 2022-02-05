На 59-й Венецианской биеннале, которая в этом году продлится с 23 апреля по 27 ноября, Украину представит харьковский художник Павел Маков с проектом «Фонтан истощения. Высокая вода».

Сделать искусство видимым

О силе города или государства

Истощение становится не художественной проблемой

На биеннале фонтан заработает впервые

Над размещением экспозиции пришлось поломать голову

В павильон перенесли миссию городских фонтанов

Жизнь объекта обеспечат спрятанные коммуникации

Первая модель была картонной

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