На 59-й Венецианской биеннале, которая в этом году продлится с 23 апреля по 27 ноября, Украину представит харьковский художник Павел Маков с проектом «Фонтан истощения. Высокая вода».В Киеве уже прошла презентация будущего проекта украинского павильона, а в начале марта в Венеции начнут монтировать непростую инженерную конструкцию Павла Макова.
Венецианская биеннале — самая известная международная выставка современного искусства, которая проходит каждый нечетный год и собирает более полумиллиона посетителей со всего мира. Однако 59-е по счету арт-событие, запланированное на 2021 год, из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на 2022-й.
Впервые биеннале в Венеции состоялась в 1895 году, с 1907-го там стали размещаться национальные павильоны. В последние годы представлено, как правило, более 90 павильонов, в том числе и украинский. Украина презентует себя на выставке с 2001 года.
Сделать искусство видимымВ августе минувшего года по итогам рейтингового голосования было объявлено, что в Венецию едет проект Павла Макова «Фонтан истощения. Высокая вода».
– Павел Маков – художник, которого не нужно представлять миру, и у нас есть большие шансы сделать на биеннале очень важные заявления, быть заметными, создать очень эффектный, глубокий, настоящий проект, который действительно может претендовать на мировое внимание, – говорит один из кураторов украинского павильона Лизавета Герман. – Участие Украины в данном форуме произойдет на принципиально новом уровне, и гарантия этому – высокое качество самой работы. Нам очень важно воплотить этот проект, сделать искусство видимым, доступным, присутствующим для публики. И для нас это вызов – донести идею, которая так долго ждала своего часа.
О силе города или государстваЭскиз истощенного фонтана родился в 1990-е годы прошлого столетия. На эту идею художника вдохновили резкие метаморфозы в городском ландшафте и социальных отношениях. Мысль о создании необычного объекта родилась, когда художник обратил внимание, что в Харькове прекратили работать все публичные фонтаны.
– Город как будто был готов заявить о своей жизнеспособности, но энергия отсутствовала. Такая ситуация стала поводом для создания фонтана, который говорит обо всех неработающих в Харькове фонтанах сразу, – рассказывает сокуратор украинского павильона Борис Филоненко. – По мнению Павла Макова, фонтан – высказывание о силе города или государства в имперском смысле. А когда фонтаны не работают, это свидетельствует о том, что энергии не так много, как хотелось бы.
Заброшенные бездействующие фонтаны, аварии в системе водоснабжении подтолкнули Павла Макова обратиться к мотиву воды и истощению ресурсов. Место впадения реки Лопань в реку Харьков привело художника к образу воронки с ответвлениями и постепенно иссякающим потоком воды. К тому же в 1995 году – в период, когда Павел Маков работал над «Фонтаном истощения», – произошла авария на Диканевских очистных сооружениях, из-за чего Харьков остался без воды, и эта связь в работе Макова тоже просматривается. Собранные в большую конструкцию воронки образовали «Фонтан истощения», ставший символом времени и места, которое исследовал Маков.
– Идея появилась в 1994–1995 годах как ответ на достаточно локальную ситуацию в то время в Украине. Истощение общества, истощение чувств, ощущений – всего, – рассказывает Павел Маков. – Скажу честно: когда ко мне пришла эта идея, для меня самого было удивительно – в основном я рисую, а не занимаюсь объектами. Тем не менее я сделал этот объект, заказал первый макет, попробовал, как он работает.
Истощение становится не художественной проблемойПочему же сегодняшнюю Украину представляет работа, которую Павел Маков задумал более четверти века назад? По мнению автора, сейчас актуальность «Фонтана истощения» стала даже острее, перешла уже на другой уровень.
– Мне показалось, что ситуация отчаяния, истощения перестала быть локальной и переросла для нас в глобальную буквально во всех смыслах. И ковид тут ни при чем: все это было еще до пандемии. Нам уже не хватает всего, чтобы продолжать жить на этой земле. Понятно, что всем нам надо жить вместе, уметь договариваться. Но это очень сложно, и истощение чувств, ощущений, ресурсов сейчас становится не художественной проблемой, – говорит Павел Маков.
По мнению Бориса Филоненко, «Фонтан истощения» продолжает работать сейчас и в харьковском, и в общеукраинском контексте. Кроме того, проект созвучен и с конкретной ситуацией в Венеции, где экологи бьют тревогу из-за очевидного обмеления каналов.
– Территория, на которой мы хотим запустить фонтан, тоже пропитана данной темой – уровня воды, современного истощения, – отмечает Борис Филоненко. – Каждый год в ноябре-декабре Венеция аномально затапливается, а затем из-за отлива воды происходит высушивание каналов. Ритм воды в Венеции стал одной из самых активных дискуссий в мире искусства, и для нас это является важным бэкграундом того, где наш проект должен быть воплощен. Ритмика наводнений и засух – это то, что отвечает теме «Фонтана истощения». Венеция постоянно переживает дискуссию об экологии, загрязнении. В минувшем году венецианцы добились запрета захода в Венецию круизных лайнеров, и это был результат очень длительной экологической борьбы. «Фонтан истощения» задает вопрос о сегодняшнем человеке в окружающем его мире. Существует связь между нашим проектом и двумя катастрофами – харьковской, во время которой был создан «Фонтан истощения», и венецианских потопов, которые с большой вероятностью произойдут и во время 59-й Венецианской биеннале.
На биеннале фонтан заработает впервые«Фонтан истощения», по словам автора, задуман следующим образом: сверху в воронку течет вода, из узкого конца воронки выходят два носика, и вытекающая из нее вода разделяется пополам. Носики направлены в нижний ряд таких же воронок, тоже оснащенных носиками: вода снова разделяется пополам и поступает в следующие нижние ряды. Уже в третьем ряду вода начинает разбиваться, капать и при определенных условиях – влажности и температуры воздуха – до последнего ряда воронок просто не доходит, испаряется.
До сих пор идея «Фонтана истощения» в полной мере так и не была воплощена. По словам Бориса Филоненко, проект существовал только в виде рисунков, эскизов, офортов, макетов с жестяными и бронзовыми воронками. Запустить фонтан никак не удавалось.
– Проект задумывался как публичный действующий объект, у которого могут собираться люди, – рассказывает Борис Филоненко. – Павел Маков планировал установить «Фонтан истощения» в Харькове, в сквере «Стрелка», на пересечении рек Лопань и Харьков. Но несмотря на все попытки художника, фонтан так и не был установлен в городском пространстве и ни разу не был запущен в полной мере.
На выставках из-за технических нюансов объект тоже презентовали без воды. Посетители могли оценить только форму макета, а вот принцип работы приходилось объяснять на словах. Кроме того, по мнению Павла Макова, в действующем арт-объекте дополнительную, но важную роль играет звук льющейся и иссякающей воды. На Венецианской биеннале решили впервые воплотить проект в том виде, в каком он был задуман.
– Выставлять работу на биеннале без воды мне очень не хотелось бы. Это как сказать «А» и не сказать «Б», как тело без крови, – делится художник.
Над размещением экспозиции пришлось поломать голову59-я Венецианская биеннале стартует 23 апреля. Монтаж экспозиции в Венеции планируют начать в марте. Насколько сложно будет реализовать в украинском павильоне все задумки? Как оказалось, помещение, в котором более полугода, до окончания выставки 27 ноября, предстоит жить и работать фонтану Макова, стало своеобразной головоломкой.
– Украинский павильон представляет собой одно большое помещение в здании Венецианского арсенала. Это очень неудобное пространство с точки зрения организации экспозиции, – считает Борис Филоненко. – В нем есть очевидный для создания новой выставки недостаток – пять дверей, два окна и много пожарных коридоров, которые нельзя занимать никакими объектами. Кроме того, здание Венецианского арсенала является памятником архитектуры, поэтому к нему нужно относиться очень бережно. В частности, нельзя нарушать целостность стен: крепить конструкции, что-то вкручивать, вбивать гвозди. Однако архитекторы экспозиции предложили такой проект, что все недостатки пространства стали для нас, наоборот, преимуществами.
В павильон перенесли миссию городских фонтановПо задумке автора, «Фонтан истощения» – объект камерный. Он обращается не ко всем сразу, а к каждому персонально.
– С одной стороны, мы рассказываем историю, которая касается всего мира, но с другой – это очень персональная вещь, – говорит Павел Маков. – Проект обращается к каждому человеку. У каждого есть своя история истощения, свои утраты, мысли о мире и своей приватной жизни в этом мире. Мир истощается, на мой взгляд, потому что у нас практически нет частной жизни. Воплотить проект будет сложно, зная отношение итальянцев к своему наследию. Воронки будут сделаны из бронзы, и это не проблема. Главное начнется дальше.
Венецианцы согласны сделать проект, в котором ощущается камерность. На первый взгляд, местоположение украинского павильона не располагает к углубленным размышлениям: он находится на перекрестке главной экспозиции биеннале и зоны национальных павильонов. Это усложнило работу архитекторов экспозиции, но чтобы воплотить идею проекта, они собираются использовать локацию по назначению и превратить украинский павильон в зону рефлексии и эмоционального отдыха. Исходя из условий размещения павильона, специалисты проведут параллели с городским пространством, где люди двигаются по своим маршрутам.
– Так как главный объект нашей экспозиции – большой фонтан, стоило провести аналогию между городским пространством Венеции и нашим павильоном. В городе фонтан всегда работает, и это точка, которая заставляет людей остановиться рядом с ним, побыть какое-то время в покое. Подобная логика пользования городским пространством переносится и в павильон. Наш зал – тоже, в общем-то, проходной, в нем сосредоточено несколько человеческих потоков – станет местом для остановки рядом с фонтаном. Мы рассчитываем, что этот эффект хорошо сработает, – говорит Борис Филоненко.
Жизнь объекта обеспечат спрятанные коммуникацииОрганизация работы объекта в здании, которое является памятником архитектуры, стала очередным вызовом. Для действующего фонтана требуется вода, при этом нельзя сделать так, чтобы она поступала в павильон и выходила из него. Для реализации замысла архитекторам пришлось создать самодостаточную конструкцию с насосной системой: все коммуникации будут скрыты.
Фонтан оставался сухим почти три десятилетия. Удастся ли запустить его таким образом, чтобы он работал без перебоев?
– Как говорит Павел Маков, назад пути нет. Это действительно сложная инженерная задача, – признает Борис Филоненко. – Кроме того, что фонтан никогда не запускался, в его конструкции не были учтены реальные проблемы с физикой течения воды по воронкам. Мы полгода над этим работаем, и тестовая модель в ближайшие недели будет запущена в Киеве. С другой стороны, очень важно, что проект – вовсе не о фонтане. Кроме него, в павильоне будет еще ряд архивных документов, артефактов – старые воронки, рисунки Павла Макова, которые должны показать, что у «Фонтана истощения» долгая история. Вместе с архитекторами мы обсуждали, какой нужен тип пространства. У нас были разные варианты, например, с постройкой стен, сужением пространства.
Первая модель была картоннойДля Венецианской биеннале создают новую версию «Фонтана истощения» Павла Макова.
– За 30 лет Маков сделал много разных фонтанов: первая модель была картонной, затем был вариант из спаянной жести, позже несколько бронзовых, – отмечает Борис Филоненко. – Теперь мы создаем абсолютно новую версию с новыми деталями. Сейчас льем из бронзы воронки (их необходимо около 70), и процесс подходит к финальной стадии. В архивной части павильона будем делать витрину с жестяной воронкой версии 1997 года.
Высота фонтана – пять метров. Другие габариты будут известны, когда организаторы протестируют финальный вариант и оценят движение воды по всем рядам воронок и их разветвлениям. Работу системы уже опробовали в микромасштабе, полную же конструкцию с новыми деталями соберут и проверят в ближайшее время.
Устанавливать фонтан в павильоне биеннале будут украинские и венецианские архитекторы.
Справка:История Венецианской биеннале насчитывает 126 лет. Из них Украина принимает в ней участие только последние 20, хотя чуть ли не первым, кто осознал важность репрезентации страны на выставке, был более ста лет назад коллекционер и благотворитель из Украины Богдан Ханенко. Однако в его времена права такой репрезентации Украина была лишена: им пользовалась Российская империя, которой и принадлежал возведенный на средства Ханенко павильон в Венеции. Сегодня Украина имеет собственный голос, который благодаря участию в Венецианской биеннале «слышит» не только художественное сообщество. В то же время, участие в таких событиях делает современное искусство более «видимым» и в Украине, что важно для дальнейшего развития художественных практик и для развития украинского общества.
Фото новости: Игорь Чекачков