Патрульные обнаружили мужчину и женщину, которые, вероятно, причастны к преступлению.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, сегодня утром правоохранители получили вызов об угрозе физической расправы на улице Валентиновской.Заявительница сообщила, что двое неизвестных, мужчина и женщина, спровоцировали с ней конфликт в магазине. Женщина принялась наносить удары, а мужчина стал угрожать физической расправой. После чего злоумышленники ушли в неизвестном направлении, а потерпевшая обнаружила отсутствие своего мобильного телефона.Отрабатывая вызов, патрульные обнаружили похожих по описанию граждан, которых также опознала заявительница. При общении с патрульными они признались в содеянном, а во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у гражданина мобильный телефон потерпевшей.Для установления всех обстоятельств преступления патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.