Полицейские Харькова оперативно разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю беглянку.

По информации правоохранителей, накануне вечером, 4 февраля, в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что его 14-летняя дочь ушла гулять и перестала выходить на связь.На поиски девочки был нацелен весь личный состав районного управления. Приметы ребенка сообщили патрульным нарядам, которые отработали контакты ее друзей и нашли подростка на кладбище, куда девочка пришла, чтоб провести ночь.С беглянкой и ее родителями полицейские провели профилактическую беседу.