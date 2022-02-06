До конца года остается 328 дней.

6 февраля во всем мире отмечают Всемирный день без мобильного телефона, Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах, Международный день саамского народа, День витаминных напитков, Международный день бармена, День замороженного йогурта и День тайского бокса муай-тай.В Великобритании сегодня День пудинга, в Дании - День рождения принцессы Мари, в США - День штата Массачусетс, День Рональда Рейгана, Скаутское воскресенье, День отказа от ненужных отношений, День палочек для еды и День "хромой утки", в Канаде - День продовольственной свободы, во Вьетнаме - Праздник "Ароматной пагоды", а в Новой Зеландии - День Вайтанги.6 февраля именины у Дениса, Ксении, Николая, Герасима, Тимофея и Агапия.